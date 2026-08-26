元プロ野球選手の渡辺久信氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「開幕投手はまさかのあの人!? 西武の全てを知る男、渡辺さんのベストローテーションに注目!!」に出演。現役、監督、GM時代を通じて見てきた西武の投手から“ベストローテーション”を選ぶなか、自身が「ナンバーワン」と評価する投手を明かした。
渡辺久信氏が「ナンバーワン」と評価する投手
現役時代だけでなく、監督、GM時代も含め、自身が見てきた西武の投手から“ベストローテーション”を選んだ渡辺氏。東尾修氏、松坂大輔氏に続く3人目として名前を挙げたのが郭泰源氏だった。
渡辺氏は郭氏について、「これナンバーワンすよ。私の中ではもうこのピッチャーがナンバーワンですね」と断言。「速かったし、当時のピッチャーのレベルの中では群を抜いてる。群を抜いてますね」と絶賛した。
持ち球としては「まっすぐ、スライダー、シュート」と紹介し、当時対戦した他球団の選手たちからも郭氏を「一番すごい」と評価する声が聞かれると説明した。
また、郭氏の細身の体格も話題に。渡辺氏は「手首なんて私の半分ぐらいですからね」とその細さを表現しながら、速球を投げられた理由について「やっぱりバネですね。全身バネ」と分析した。
さらに、「本気で練習はあんまりしないんですけど」と笑いつつ、「郭泰源が本気で走った時は、チームでナンバーワンで速かったですね」と回想。野手も含めてチームで最も足が速かったという。
郭氏は高校時代までショートを務めており、プロ入り後に投手へ転向したそう。渡辺氏はショートと投手の共通点として「やっぱ肩が強いっていうのは一つありますよね」と説明するとともに、「あとは瞬発系。ピッチャーって瞬発系が結構大切なんで」と話し、郭氏の高い身体能力を振り返っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。