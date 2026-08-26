元プロ野球選手の渡辺久信氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「開幕投手はまさかのあの人!? 西武の全てを知る男、渡辺さんのベストローテーションに注目!!」に出演。現役、監督、GM時代を通じて見てきた西武の投手から“ベストローテーション”を選ぶなか、自身が「ナンバーワン」と評価する投手を明かした。

渡辺久信氏が「ナンバーワン」と評価する投手

現役時代だけでなく、監督、GM時代も含め、自身が見てきた西武の投手から“ベストローテーション”を選んだ渡辺氏。東尾修氏、松坂大輔氏に続く3人目として名前を挙げたのが郭泰源氏だった。

渡辺氏は郭氏について、「これナンバーワンすよ。私の中ではもうこのピッチャーがナンバーワンですね」と断言。「速かったし、当時のピッチャーのレベルの中では群を抜いてる。群を抜いてますね」と絶賛した。

持ち球としては「まっすぐ、スライダー、シュート」と紹介し、当時対戦した他球団の選手たちからも郭氏を「一番すごい」と評価する声が聞かれると説明した。

また、郭氏の細身の体格も話題に。渡辺氏は「手首なんて私の半分ぐらいですからね」とその細さを表現しながら、速球を投げられた理由について「やっぱりバネですね。全身バネ」と分析した。

さらに、「本気で練習はあんまりしないんですけど」と笑いつつ、「郭泰源が本気で走った時は、チームでナンバーワンで速かったですね」と回想。野手も含めてチームで最も足が速かったという。

郭氏は高校時代までショートを務めており、プロ入り後に投手へ転向したそう。渡辺氏はショートと投手の共通点として「やっぱ肩が強いっていうのは一つありますよね」と説明するとともに、「あとは瞬発系。ピッチャーって瞬発系が結構大切なんで」と話し、郭氏の高い身体能力を振り返っていた。