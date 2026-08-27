元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『(パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV』で公開された動画「イチローさんに物申す? GG佐藤のエラートーク炸裂! 中田翔の打点へのこだわり…パ・リーグ週間振り返りトーク【月曜日もパテレ行き(月パ)】【見逃し配信】」に出演。現役時代、中村剛也にホームランを打つためのアドバイスを求めた際のエピソードを振り返った。

中田翔氏

中田翔氏が中村剛也にホームランの打ち方を相談

動画では、中村が23年連続本塁打を記録し、満塁本塁打の歴代最多記録を更新したことを紹介。そのVTRを観た中田氏は「すごいの一言です」と感嘆した。

中田氏は自身が現役中だった頃の選手で「本当に真のホームランバッターって、おかわりさんぐらいだと思ってるんですよ」と評価。自身は「中距離ヒッターだと思ってて」と話し、「ダントツ、ホームランバッターだな、この方はって思うのは、やっぱりおかわりさんかなと思うんすね」と評した。

そんな中村は「個人的に尊敬してる先輩」でもあるそうで、中田氏は日本ハム時代、札幌ドームでアドバイスを求めたことがあったという。

中田氏が「おかわりさん、もっと僕ホームラン打ちたいんすよね。どうしたらいいすかね?」と尋ねたところ、中村から返ってきたのは「こうやって打つだけ」「上げるだけ」というシンプルな答えだったそう。

これには中田氏も「単純な質問をしてしまった僕が悪いんですけど」と前置きしながら、「次の日から挨拶行くんやめました。何言ってんだ? と思って」と冗談交じりに回想。「本当に天才の考え方なんですよ。自分の感覚で多分、野球をやられてる方なので」と振り返った。

そして別の日には、中村から「今日見ててみ。今日、バク直いくから」と声をかけられたことも。中田氏が見守っていると、中村は実際にバックスクリーンへ本塁打を放ったという。

その光景に、中田氏は「この人バケモノだと思ったんすよ。実行するんすよ」と驚いたことを告白。「『今日、バク直いくから見ててね』とかって、ほんまにバク直もいって」と改めてそのすごさを振り返っていた。