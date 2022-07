5人組ヒップホップボーカルグループ・DOBERMAN INFINITYが、7月6日に4thアルバム『LOST+FOUND』(ロストアンドファウンド)をリリース。パッケージ盤は、19年11月発売の人気シングル「We are the one/ずっと」の2曲、ドラマ『6 from HiGH&LOW THE WORST』の挿入歌「6 -Six-」、ドラマ『泣くな研修医』(テレビ朝日系)の主題歌「konomama」、昨夏に発売した最新シングル「夏化粧/Updating Life」の計6曲に、新曲6曲を追加した全12曲を収録。7月20日には、新曲12曲を追加した全24曲の配信限定完全盤が配信リリースされた。5人に同アルバムや今後について語ってもらった。

DOBERMAN INFINITYのP-CHO、GS、KAZUKI、SWAY、KUBO-C(左から)

――およそ4年3カ月ぶりの新アルバム『LOST+FOUND』の魅力を教えてください。

KUBO-C:パッケージ盤は12曲、配信盤は24曲を収録しています。これだけ時間が空いたからこそ、自分たちがいろいろ経験したことや思い、いろんなものが詰まった楽曲ばかりです。また、僕らはいろんなジャンルの音楽に挑戦してきましたが、今回さらに未挑戦だったジャンルにも挑戦しました。そこも魅力かなと思います。

――『LOST+FOUND』というタイトルに込めた思いとは?

GS:コロナ禍を経て、それぞれ皆、当たり前のことが当たり前ではなくなってしまうという、本当に予期せぬことが起こってしまいました。こういう時代を過ごしたからこそ気づけたもの、失ったものがたくさんあり、まさにコロナ禍だからこそできたタイトルだと思います。今回アルバムを作る上でどういうことを歌いたいかとなったとき、リアルに味わったことを表現したいという思いも強かったです。だからこそ、コロナ禍というのは切っても切れない大きな出来事だと思います。

――パッケージ盤に収録される12曲で特に思い入れの強い曲は?

KAZUKI:昨年リリースした「夏化粧」です。花火をテーマにした曲なんですけど、届ききれていない感じが自分にとって悔しかったんです。

――悔しかったというのは?

KAZUKI:去年もコロナ禍で、僕らはもちろん、世間の皆さんも夏祭りに行く機会はなく、花火を感じられない夏だったと思います。だから今年こそは、今まで通りの夏が戻ってきてほしいという思いが込められている。そしてこの「夏化粧」は、そんな夏の夜にBGMとしてかけるのに最高の曲だと思うので、今夏こそ、夏の花火が上がるとき皆に聞いてほしい一曲です。

――ほかにおすすめの楽曲は?

P-CHO:僕は「Backstage Freestyle」です。この曲は、『LOST+FOUND』のMV第1弾として出させてもらいました。プロデューサーがジャマイカ人のJ.L.L.さんで、トラックを聴いたときから「この音ヤバい!」とやられて、速攻でとりかからせてもらいました。音の鳴りも本当に良かったし、自分としては超好みです。MV一発目で出せたのは、いい先制パンチになったかなと思います。

――他にも「We are the one」などファンの思い入れが強い曲が詰まっていますね。

SWAY:リリースしてから年数は経ちますけど、この曲が、この中の空白の時間、ずっとライブができなかった時間も、僕らとファンをつないでくれた大事な一曲。でもその分、「We are the one」が持っている世界観が大きすぎるという感もあります。ライブに来てくださる方からしたら、思い入れが持っている一個のイメージがすごく強い。だからこそアルバムの一曲目を飾ってもらって、一曲目から皆がそれぞれ持っている曲の思い出をまず映し出して、そこから新しいドーベルの世界に入ってもらえれば、と思って一曲目にしました。