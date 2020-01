LDH初のカウントダウンライブ『LDH PERFECT YEAR 2020 COUNTDOWN LIVE 2019▷2020 "RISING"』が、12月31日から1月1日にかけて、福岡ヤフオク!ドームにて開催された。

『LDH PERFECT YEAR 2020 COUNTDOWN LIVE 2019▷2020 "RISING"』

EXILE、EXILE THE SECOND、三代目 J SOUL BROTHERS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZの6組のほか、DEEP、DEEP SQUAD、DOBERMAN INFINITYをはじめ、LDH USA所属のシンガー・FAISや、新たにLDH所属となった“サムライギタリスト”MIYAVIがシークレットゲストとして登場。初のカウントダウンライブを一目見ようと会場に集まった3万5000人、そして全国35都市104箇所で行われたライブビューイングに集まった4万5000人、総勢8万人の観客と共に、6年に1度の総合エンタテインメントの祭典となる「LDH PERFECT YEAR 2020」の幕開けを盛大に祝った。

総合司会を務めたのは、松本利夫、EXILE ÜSA、EXILE MAKIDAI。2015年にEXILEのパフォーマーとしてのラストライブを行なって以来、4年振りにヤフオク! ドームに登場すると、会場は大きな歓声に包まれた。3人の開幕宣言で幕開けしたカウントダウンライブのオープニングには、 “Jr.EXILE世代”からTHE RAMPAGEが登場。16人の大世帯を活かしたワイルドなパフォーマンスで「SWAG & PRIDE」など、計4曲を披露した。続いて登場したBALLISTIK BOYZは、昨年メジャーデビューした、メンバー7人全員がマイクを持ってアクロバットを得意とする国際派のグループ。「PASION」などの楽曲でめくるめくマイクリレーを披露し、初のドームのステージとは思えぬ、ポテンシャルの高さを見せつけた。流麗なダンスと爽快感のある楽曲を武器とするFANTASTICSは、会場内に設置された移動式ステージから登場。昨年、初ホールツアーを成功させた勢いそのままに「Time Camera」など、計4曲を披露。新感覚のパフォーマンスに客席からは感嘆の声が上がった。

Jr.EXILE世代のフレッシュなパフォーマンスの後は、彼らに続く才能を募る「LDH PERFECT AUDITION」の開催も発表。LDH史上最大となる8プロジェクトのオーディションで、ボーカリストやパフォーマーのみならず、俳優や格闘家も募集するとのことだ。ステージには、同オーディションにも携わるボーカリスト集団・DEEPが登場。2019年にオーディションで選出した若手メンバーと新たに結成したDEEP SQUADとして「GET WITH YOU」を歌い上げ、会場を大人なムードに包み込んだ。続いて登場したのは、2019年に念願のアリーナツアーを達成したヒップホップグループ・DOBERMAN INFINITY。その信念を込めた「We are the one」を披露し、会場は大合唱となった。オランダでアフロジャックに才能を見出され、LDH USA所属となったシンガーソングライター・FAISは、2020年にとうとう全米デビューが決定。そのデビュー曲「Break into the Dark」を日本初披露し、世界レベルの実力を見せつけた。さらに、EXILE SHOKICHIとMIYAVIが登場し、攻撃的なサウンドが鮮烈なコラボ曲「Fight Club」を披露すると、会場は総立ちの熱狂に包まれた。

2020年に結成10周年を迎える三代目 J SOUL BROTHERSが登場すると、盛り上がりはいよいよピークへ。「J.S.B. DREAM」「Yes we are」「Summer Madness」など、彼らが得意とするダンサブルかつドラマチックな楽曲を立て続けに披露した後は、メロディアスなバラード曲「冬空」へと繋げ、トップグループの貫禄を示した。2020年度は「LDH PERFECT YEAR 2020」に加えて、10周年を記念するプロジェクトも続々と決定している三代目 J SOUL BROTHERS。今市隆二は10周年に向けて「ファンの方と近い距離で、素敵な一年にしたい」と語り、訪れたファンたちを喜ばせた。

その後、いよいよEXILEが登場すると会場は割れんばかりの歓声に包まれた。今やEXILE TRIBEの各グループから精鋭が集まったオールスター・グループとなったEXILEは、「VICTORY」「I WISH FOR YOU」など、LDHファンならずとも知る代表曲を次々と披露。熱量の高い「Heads or Tails」のパフォーマンスで盛り上げた後は、そのままEXILE THE SECONDのパートへ。パーティーチューンの「HERE WE GO」や1月1日にリリースされた新曲「瞬間エターナル」など、EXILE THE SECONDらしいセクシーかつ大人な楽曲でファンたちを魅了。再びEXILEメンバーが合流した後は、2020年の初日の出を祝うように「Rising Sun」を披露、会場が一体感に包まれた。

そして、EXILE TRIBE全員がステージに上がり、カウントダウンへ。TBS『CDTVスペシャル!年越しプレミアライブ 2019 ⇒ 2020』の生中継が入る中、会場全員でカウントダウンし、新たな1年を迎えた。そしてスペシャルバージョンとして、松本利夫、EXILE ÜSA、EXILE MAKIDAI を含めたEXILE TRIBEとして「Choo Choo TRAIN」を披露。さらに三代目 J SOUL BROTHERSが「R.Y.U.S.E.I.」で盛り上げ、ラストはEXILEが1月1日にリリースした新曲「愛のために ~for love, for a child~」で2020年の幕開けを祝った。

アンコールでは、「LDH PERFECT YEAR 2020」の開催を記念した、EXILE監修の公式レモンサワー「LEMON SOUR SQUAD」の発売が発表され、再びEXILE TRIBE全員がステージに上がり「Ki・mi・ni・mu・chu」を披露。さらにお祭りムードを盛り上げ、4時間以上に渡る『LDH PERFECT YEAR 2020 COUNTDOWN LIVE 2019▷2020 "RISING"』が終了した。