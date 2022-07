アイドルグループ・Hey! Say! JUMPの9枚目のオリジナルアルバム『FILMUSIC!』が8月24日に発売されることが7日、分かった。

Hey! Say! JUMP新アーティスト写真

前作『Fab! -Music speaks.-』より約1年8カ月ぶりとなる今作のテーマは「音楽×映画」。切なくロマンチックなラブストーリーから、息をのむような疾走感のあるアクション映画、あたたかくて優しい気持ちになれるヒューマン映画など、目まぐるしく変わるシーン、スクリーン目一杯に広がる“identity”を音楽で届ける。映画も音楽も「昔からみんなを楽しませてきたエンターテイメントの先輩たち」とし、歴史ある新しいエンターテイメントを伝えていくというコンセプトだ。

今作には、14日スタートの中島裕翔主演ドラマ・フジテレビ系木曜劇場『純愛ディソナンス』主題歌の「Fate or Destiny」、「春玄鳥」に続きsumikaからの提供楽曲となる「サンダーソニア」(読売テレビ・日本テレビ系アニメ『ラブオールプレー』第2クール主題歌)などの新曲に加え、豪華アーティストがそれぞれインスピレーションを受けた映画ジャンルをモチーフにHey! Say!JUMPに書き下ろした楽曲が多数収録される。

また、15周年イヤーである今年ならではのBonus Trackには、初回限定盤1に「Come On A My House」のアンサーソングとしてメンバーで話し合って制作した「Get Out Of My House」、通常盤に作詞に秋元康氏・作曲に馬飼野康二氏を迎えたスペシャル曲「人力飛行機」が特別収録される。