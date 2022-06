ダンス&ボーカルユニットONE N’ ONLY(ワンエンオンリー)が26日、東京・昭和女子大学 人見記念講堂にてワンマンライブ「ONE N' LIVE 2022 〜YOUNG BLOOD〜 "Special Edition"」の最終公演を迎え、アンコールを含め全21曲を披露した。

ONE N’ ONLY

この日はライブ開始直後から「Dark Knight」「Shut Up! BREAKER」などチャートを賑わせた話題曲から「Don't worry」「Black Hole」など世界的なトレンドを感じさせる楽曲まで9曲をノンストップで披露する。

ONE N’ ONLYのライブの特徴は緩急のある鮮やかさや美しさのフォーメーションダンスと、個性的なヴォーカルが混ざる事で生まれる絶妙なグルーヴ感のあるヴォーカルにあり、日本におけるダンスボーカルシーンの中でも見逃す事ができないパフォーマンスが次々と繰り広げられる。加えて舞台演劇を思わせるアーティスティックなスポットライト、後方に流れるイメージ映像、動くフェンスなど様々な演出が効果的に加わり、彼らのパフォーマンスをさらに高みへと引き上げている。そうしたステージからは抗えない、強い引力のようなものが放たれており、観客は気付いたら目が離せなくなっているのではないだろうか。

その後、挨拶をメインとしたMCが挟まれるものの、すぐに次のセットリストへ。ここではこれまでの趣向とは一転、「L.O.C.A」などのエモーショナルなダンスヴォーカル楽曲、タオルやペンライトを回して一体感を楽しむ「Be Mine」「LUCKY」など雰囲気の異なる6曲が披露された。

「LUCKY」は今月17日に配信リリースされたばかりの新曲だが、夏らしい爽やかなポップチューンサウンドの中に、ハイトーンの美しいヴォーカルラインやヘヴィボイスによるラップなども組み込まれ、ONE N’ ONLYらしさもしっかり詰まった1曲となっている。

ここで再びMCタイムとなり、EIKU、KENSHIN、TETTAが登場。新曲「LUCKY」の感想を会場に尋ねたり、ストーリー性を持っているというMVについてのトークが行われた。

そして「I'M SWAG」「YOUNG BLOOD」などONE N' ONLYの原点ともいえる1stシングルやアルバムで発表された楽曲が立て続けにかかると、ライブはクライマックスへ。この2曲はダイナミックさ、気迫、ダンスやヴォーカルの美しさや完成度、セクシーさなど様々な魅力が発表当時よりも上乗せされており、グループとしての進化も垣間見る事ができる。

一通りパフォーマンスを終えメンバーがステージを後にすると、間を置かずに会場にはアンコールを求める手拍子が大きく響き出す。しばらくして再びステージに登場したメンバーたちは「Video Chat」を披露。自宅を思わせるリラックスした空間の中、思い思いにメンバー同士が楽しそうにじゃれ合いながら、自然体なパフォーマンスを見せた。

アンコールへの感謝の言葉と共に「みんなちょっと疲れたぁ……でしょ? 正直」(NAOYA)、「たくさん動いたでしょ? 足ほぐしてね」(TETTA)と優しくオーディエンスを気遣う一面を見せながらMCへ。思い思いに今回のライブを振り返る中、TETTAがリハーサルでは1人で練習をしていたパートも、本番ではメンバーが加わり「顔を見合わせた時、すごく安心感がある」と語りかけると、「同じ気持ち」と優しい表情と口調でメンバーが次々と同意をしていく。

続けて「めちゃくちゃ練習した」というNAOYAの言葉を皮切りに、フェンスを使ったダンスや演出についての話題へ移る。「(この演出は)1人でも間違うとアウト。これは6人のチーム力だからできたことだし、今回を経てチームワークはさらに増したんじゃないかな」とNAOYAが振り返ると「間違いない!」とメンバーたちからも力強い返事が。それを受け、NAOYAも「新しい演出の可能性もできた。今後も更に新しい事に挑戦したい」と意気込みを見せつつ、「ご家族やお友達をライブに連れてきたら、僕たちが絶対SWAG(ONE N’ ONLYのファンの愛称)にします!」と力強くオーディエンスに対して呼びかけた。

最後に会場の照明を落とし、オーディエンスが手にするペンライトの灯りが会場を満たすと、メンバーたちは「本当に綺麗」と感慨深そうな様子を見せる。「僕たちはこの景色(ペンライトの光)を見るために、ステージに立ちたいと思っている。本当に綺麗なんですよ。これからもっともっともっと大きい広い景色を観たいとも思っています。僕たちからの日ごろの感謝を、曲で届けます」と静かに語り、EIKUの弾き語りによる「We Just Don't Care」、続けて「Everything's Changing」「My Love」で最後まで観客に対する気持ちを伝えながら、本ツアーの幕を下ろした。

セットリスト

M1:FOCUS

M2:What's Your Favorite?

M3:Breathe

M4:Category

M5:Dark Knight

M6:SMASH

M7:Shut Up! BREAKER

M8:Donʼt worry

M9:Black Hole

MC

M10:L.O.C.A

M11:Only One For Me

M12:STARLIGHT〜未来ノトビラ〜

M13:Be Mine

M14:LUCKY ※新曲

M15:HOLIDAY

MC

M16:I'M SWAG

M17:YOUNG BLOOD

EN1:Video Chat

MC

EN2:We Just Don't Care ※EIKU弾き語り

EN3:Everything's Changing

EN4:My Love