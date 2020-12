ダンス&ボーカルユニットONE N’ ONLY(ワンエンオンリー/TETTA、REI、EIKU、HAYATO、KENSHIN、NAOYA)が23日、オンラインライブ「1N' 2N' ONE N' ONLY ~X'mas Live 2020~」の配信を行い、全15曲を披露した。

ONE N’ ONLY

黒いレザーの衣装を身にまとい、ハードな雰囲気を醸し出しながら登場した5人は「クリスマスライブでもあり、今年最後のライブでもあります!」と気合十分な様子を見せつつ、激しいダンスヴォーカルチューン「JUST LIKE ME」「Breathe」を皮切りにライブをスタート 。 続けて、優しい笑顔と共に歌い上げるポップなラブソング「Beautiful」、フォーメーションなどの構成をNAOYAが担当したという、セクシーかつエモーショナルな新曲「L.O.C.A」(2021年1月20日配信リリース)など、全く異なるジャンルの楽曲を次々と披露し、ONE N’ ONLYの様々な世界観を濃厚に凝縮させたステージを冒頭より展開した。

また今回はクリスマスが近いという事もあり、弟分グループBUDDiiSも飛び入り参加をし、クリスマスソングも披露された。これまでの雰囲気から一転、メンバーの素が大いに発揮され、ステージはクリスマスらしい楽しく、賑やかな空気に包まれた。まずサンタ帽子を被ったTETTA・REI・EIKUが「俺らと一緒にリア充しようぜ!」と呼びかけ「Last Christmas」を熱唱。楽曲の途中にはトナカイの被り物を被りソリを引いたKENSHIN、そのソリに乗ったサンタ服のHAYATO・NAOYAも登場し「EIKU、ソリ乗る?」「次は俺が乗らせて!」「重たくてソリが引けない!」「トナカイ頑張れ!」など、メンバーたちは次々とソリに乗り合いながら、楽しそうにはしゃぐ姿を見せていた。

2曲目は弟分グループBUDDiiSも加わり「Christmas Time Again」を歌唱。続けてBUDDiiSは初のオリジナル曲となる「CLICK ME」も初パフォーマンスも行った。

その後、EDM調のパーティーチューン「Sexy Beach Party Yes!!」、社会問題に対して彼らの考えや強い想いを歌詞に込めた「Shut Up! BREAKER」、ラストソングとなる「Category」を披露した。

ここで一旦ライブが終了となるものの、SNSを通じてアンコールが起こり、メンバーが再び登場。挑発的なダンスで観る者を翻弄する「Black Hole」、SNSでのコメントを通じてコール&レスポンスでオーディエンスと大きな一体感を作り上げる「HOLIDAY」、ライブのラストを飾る「My Love」の3曲でアンコールに応えた。

メンバーは「今年も色々あったけど応援してくれてありがとう! 来年も応援してね!」「2020年ありがとう !2021年もよろしくね!」と楽曲の合間にオーディエンスに対して感謝の気持ちを伝えながら、最後まで、笑顔を見せつつ楽しそうにパフォーマンスを行い続けた。

HAYATO コメント

2020年を締めくくる最高のクリスマスライブになりました。

念願のソリにのれた「Last Christmas」にBUDDiiSとの「Christmas Time Again」もみんなでワイワイ盛り上がっちゃいました!

今日初披露した新曲の「L.O.C.A」も1月20日にリリースするのでたくさん聴いてほしいです! 今年はなかなか直接SWAGに会うことができなかったので来年はみんなに会えますようにとサンタさんにお願いします!!

来年もONE N' ONLYを応援してね!

それでは一足先に良いお年を。

セットリスト

M1:JUST LIKE ME

M2:Breathe

MC

M3:Beautiful

M4:Don’t worry

M5:L.O.C.A

MC

M6:Last Christmas

M7:Christmas Time Again

MC

M8:CLICK ME

M9:Sexy Beach Party Yes!!

M10:Shut Up! BREAKER

MC

M11:Dark Knight

M12:Category

En1:Black Hole

MC

En2:HOLIDAY

En3:My Love