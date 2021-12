女優の中村ゆりかが主演を務める、テレビ東京の新ドラマParavi枠『部長と社畜の恋はもどかしい』(2022年1月5日スタート 毎週水曜 24:30~)のOPテーマが23日、明らかになった。

ONE N’ ONLY

同作は志茂による同名コミックの実写化作。三度の飯よりも仕事が大好きな社畜OLの主人公・丸山真由美(通称:まるちゃん)は、ある日の会社の飲み会後、酔った勢いで「定時に上がる」ことをモットーとして働く堤司部長(竹財輝之助)と一線を超えてしまう。堅物なイメージとは違い優しい部長を好きになってしまったまるちゃんだが、翌日「俺たちは大人だからわかるよな?」と言われてしまう。残業女子と定時男子、仕事のやり方も考え方も全く違う2人のもどかしすぎる恋模様が描かれる。

OPテーマは、TikTokフォロワー数が日本人音楽アーティスト1位を誇るグループ・ONE N’ ONLYの「What’s Your Favorite?」に決定。仕事と恋に奮闘するまるちゃんを元気づけるようなアップテンポで明るい楽曲となっている。OP映像では楽曲に合わせて、ONE N’ ONLY メンバーのHAYATOが考案した振り付けでレギュラーキャストたちがダンスも披露する。さらに劇中ではまるちゃんの後輩でアイドルオタクな三森さとみ(小野莉奈)の推しアイドルとして同グループが登場する。OPテーマ解禁に合わせて、同作のメインビジュアルのはにかみ版も公開された。

TETTA(関哲汰) コメント

『部長と社畜の恋はもどかしい』のオープニングテーマに僕たちの楽曲「What’s Your Favorite?」が決まった時は本当に嬉しかったです!

ドラマオープニング用の振り付けをメンバーのHAYATOが担当して、キャストの皆さまに踊っていただけ ることになったのもまたさらに嬉しく思いました。オープニング映像の撮影日にドラマの撮影現場にお邪魔したら、キャストの皆さまが完璧に踊れていて感動しました。この「シャチ恋ダンス」を是非「シャチ恋」を見ている視聴者の皆さんにも踊って欲しいです! 一緒にドラマを見ながら踊ればより一層ドラマに入り込めると思うので真似して踊ってみてください!

REI(沢村玲) コメント

今回『部長と社畜の恋はもどかしい』のオープニングテーマに僕達の楽曲が決まったときは本当に嬉しかったです!「What’s Your Favorite?」は大人の恋愛観を歌った曲で、このドラマがオフィスラブコメディーということもあって歌詞の世界観とドラマの内容がリンクしている部分も多いのではと思いました!セクシーな表現が多い曲ですが、オープニング映像の振り付けがドラマ仕様で誰でも踊りやすい振り付けになっているのでダンスを通してこのドラマと楽曲が沢山の方たちに知ってもらえるよう、愛されるよう願っています!

EIKU(山下永玖) コメント

今回『部長と社畜の恋はもどかしい』のオープニングテーマに僕たちの楽曲「What’s Your Favorite?」が決まってすごく嬉しいです!素敵なキャストの皆さまが演じるこのドラマに関わることができて幸せですし、この『シャチ恋』を通して僕たちの楽曲を聴いていただけると思うとすごく感動しています。この「What’s Your Favorite?」は大人の恋を歌っている曲なのでドラマにぴったりだと思います! 僕たちの楽曲でドラマをさらに盛り上げられると嬉しいです!

HAYATO(高尾颯斗) コメント

今回、ドラマ『部長と社畜の恋はもどかしい』のオープニングテーマを担当させてもらえると聞いてメンバー全員で飛び跳ねて喜びました。僕たちの楽曲でドラマが始まるというのはもちろん、キャストのみなさんと一緒に曲に合わせてダンスを踊るオープニング映像になっていて、僕たち ONE N’ ONLY も参加させて頂けたのがとても嬉しいです。大人でセクシーな「What’s Your Favorite?」の世界観がこのドラマにもぴったりだと思います。ダンスも可愛くて少しセクシーな振り付けになっているのでドラマを見てくださる皆さんも一緒に毎週踊ってほしいです!

KENSHIN(上村謙信) コメント

『部長と社畜の恋はもどかしい』のオープニングテーマに ONE N’ ONLY の「What’s Your Favorite?」が決定してとても嬉しかったです!このドラマと共に楽曲も沢山の方に愛して頂けたら幸いです。キャストの皆さまと一緒にダンスが出来て素敵な思い出になりました。忙しい中覚えてくださってとっても感謝しています。そして視聴者の皆さまも「シャチ恋」ダンスを真似して踊って頂けたら嬉しいです! 是非チェックよろしくお願いします!

NAOYA(草川直弥) コメント

僕たち ONE N’ ONLY の楽曲、「What’s Your Favorite?」がオープニングテーマに決まったと知らされた時は凄く驚きました。この曲で少しでもドラマを盛り上げられたり、僕たちを知ってくれる方が増えたら嬉しいです! オープニング映像でキャストの皆さまと僕たちが踊っている"シャチ恋ダンス"は振り付けも簡単で踊りやすいので是非沢山の人たちに踊ってほしいです。バズらせましょう!(笑) 僕も毎週リアルタイムで見ます!