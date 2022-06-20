那須川天心との世紀の一戦に臨んだ武尊が19日、『Yogibo presents THE MATCH 2022』試合後インタビューに登場した。
『Yogibo presents THE MATCH 2022』はABEMA PPVで全試合独占生中継
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