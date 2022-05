19日、那須川天心 vs 武尊の試合が行われる格闘技イベント「THE MATCH 2022」の第三弾カードおよびPPV概要発表記者会見が行われた。

今回発表されたカードは以下の通り。

◆江幡睦 vs 璃明武(-55kg)

◆笠原友希 vs 中島千博(-60kg)

◆海人 vs 野杁正明(-68.5kg)

◆内田雄大 vs マハムード・サッタリ(-100kg)

「THE MATCH 2022」は6月19日に東京ドームにて開催。

ABEMAでの全試合生中継や、フジテレビにて「那須川天心 vs 武尊」戦の生放送が予定されている。

