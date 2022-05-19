19日、那須川天心 vs 武尊の試合が行われる格闘技イベント「THE MATCH 2022」の第三弾カードおよびPPV概要発表記者会見が行われた。
今回発表されたカードは以下の通り。
◆江幡睦 vs 璃明武（-55kg）
◆笠原友希 vs 中島千博(-60kg)
◆海人 vs 野杁正明（-68.5kg）
◆内田雄大 vs マハムード・サッタリ(-100kg)
「THE MATCH 2022」は6月19日に東京ドームにて開催。
ABEMAでの全試合生中継や、フジテレビにて「那須川天心 vs 武尊」戦の生放送が予定されている。
（オススメ動画）
🎬那須川天心 VS 武尊、大会名は『THE MATCH 2022』に！お互いに静かな闘気を燃やす 『THE MATCH 2022』緊急記者会見
https://youtu.be/nJYpX1pM57E
🎬YA-MAN、芦澤竜誠と『THE MATCH』会見で乱闘勃発 水かけ&流血に会場大混乱 「THE MATCH 2022追加カード発表記者会見」
https://youtu.be/PhswLVEpzF8
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi