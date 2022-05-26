ダスキンは6月1日、国産フルーツを使用した「エンゼルフルーツ」4種を「ミスタードーナツ」店舗で発売する。6月下旬までの期間限定で順次販売終了予定。

「エンゼルフルーツ」は、全国発売3種と関西エリア限定発売1種の合計4種。ミスタードーナツでポン・デ・リングに次ぐ人気商品の「エンゼルクリーム」に国産フルーツフィリングをはさんだフルーツドーナツ。

「エンゼルクリーム」は、軽くてなめらかなホイップクリームとふんわり口溶け食感のドーナツで、その人気ドーナツに国産フルーツのフィリングをたっぷり重ね、アクセントにピスタチオをトッピングしている。

国産フルーツは、甘みと酸味のバランスが良い「福岡県産あまおういちご」、濃厚な甘さの「北海道産メロン」、酸味とさわやかな香りの「瀬戸内産レモン」の3種。ふんわり、しっとり食感のイースト生地に、フルーツのフィリングとホイップクリームをサンド。アクセントにピスタチオをトッピングした。価格は、それぞれテイクアウト194円、イートイン198円。

関西エリア(大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県)限定「大阪産デラウェア」は、強い甘みとほどよい酸味が特徴の大阪産デラウェアを使用している。ダスキンが2021年７月に大阪府と包括連携協定を締結した7つの取り組みの中で、「地域活性化」分野における「大阪産(もん)」普及促進を目的とした商品。価格は、テイクアウト216円、イートイン220円。