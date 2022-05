日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが、26日に開催されるプロ野球「巨人×オリックス戦」で始球式を務める。

この試合は、同局系のキャンペーン「Good For the Planet ウィーク(#グップラ)」(5月29日~6月5日)のPRで、「グップラナイター」として開催。29日(14:00~)に放送される『Good For the Planet×ZIP! ~地球がよくなる生放送~』の進行を務める岩田アナが始球式を行うほか、東京ドームでは抽選で300人に、紙ゴミとなった古紙を再生し、さまざまな植物の種を漉(す)き込んだ「花咲く再生紙」シードペーパーを配布する。

現在、公式TwitterではSDGs目標の「つくる責任つかう責任」に焦点を当てた「あなたの長く愛用しているもの=長持ち相棒」を紹介する視聴者参加型企画を実施。26日のナイター放送では、巨人軍選手の「#グップラ長持ち相棒自慢」など「グップラ」な取り組みを紹介する。