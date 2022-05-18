

昨年10月に放送開始した番組『～凪咲と芸人～マッチング』で、NMB48渋谷凪咲の理想の相方となる芸人を探すために数々のゲストを迎え、相方がハリウッドザコシショウに決定。

4月5日より渋谷凪咲とハリウッドザコシショウのバラエティ番組『凪咲とザコシ』が放送を開始した。

本番組は異色のコンビ「凪咲とザコシ」が様々な企画に挑戦することで笑いと向き合い、その様子をツッコミゲストがモニタリングする内容となっている。

番組開始にあたり、マイナビニュースは2名にインタビューを実施。

相方がハリウッドザコシショウになった理由や、お互いの印象などについて聞いた。

（オススメ動画）

🎬NMB48渋谷凪咲、白のワンピースでキュートに登場！ドッキリだと疑う場面も 「DELL XPS 未来ラボ」アンバサダー就任動画公開

https://youtu.be/o07Lg5fWIvo

🎬NMB48渋谷凪咲、かわいい笑顔で天然発揮！元選手・兄のラグビーエピソードも 「NTTドコモ レッドハリケーンズ大阪チーム公式アンバサダー就任式」

https://youtu.be/kZxV2CE1qv8

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆

⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース エンタメTOP】

https://news.mynavi.jp/top/entertainment/



【エンタメ・ツイッター】

https://twitter.com/mn_enta



【ホビー・ツイッター】

https://twitter.com/mj_hobby



【特撮・ツイッター】

https://twitter.com/tokusatsumynavi

