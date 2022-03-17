アイドルグループ・渋谷凪咲が、「DELL XPS 未来ラボ」のアンバサダーに就任。それに伴いコメント動画が公開された。

（オススメ動画）
🎬【爆笑】NMB48渋谷凪咲、新喜劇座長に毒舌連発「いつもいやらしい目で見てくる」新喜劇ギャグも披露　吉本新喜劇×NMB48ミュージカル『ぐれいてすと な 笑まん』開催発表会見
https://youtu.be/GrJ9F2TJkmM

🎬NMB48渋谷凪咲、かわいい笑顔で天然発揮！元選手・兄のラグビーエピソードも　「NTTドコモ レッドハリケーンズ大阪チーム公式アンバサダー就任式」
https://youtu.be/kZxV2CE1qv8

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