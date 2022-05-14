志尊淳、広瀬アリス、梶裕貴、畠中祐、千本木彩花、逢坂良太、荒木哲郎監督らが12日、映画『バブル』初日舞台挨拶に登場。映画の見どころを語った。
映画『バブル』全国にて大ヒット上映中
配給：ワーナー・ブラザーズ映画
©︎バブル製作委員会
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