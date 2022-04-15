映画『バブル』(5月13日公開)の完成披露イベントが7日都内で行われ、志尊淳、広瀬アリス、梶裕貴、畠中祐、千本木彩花、荒木哲郎監督が登場した。
🎬りりあ。がヒロイン役で声優初挑戦！OP主題歌にはEve書き下ろし楽曲「Bubble feat.Uta」 映画『バブル』本予告公開
https://youtu.be/QN7eUI1k2vg
🎬広瀬アリス、菜々緒ら『給湯室シーン』で笑い止まらず一時間押しエピソード 映画『地獄の花園』の完成報告謝罪イベント
https://youtu.be/eJSOKYpZHXo
🎬広瀬アリス、関ジャニ大倉との熱愛報道後 初の公の場！恋愛の質問に食い気味に答える「第33回 日本ジュエリーベストドレッサー賞」
https://youtu.be/0BsP30IXFLc
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