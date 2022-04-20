玉木宏、川口春奈、MEGUMI、竹中直人が、19日、都内で行われた『極主夫道 ザ・シネマ』カチコミ！最速試写会に登場した。
（記事＆写真）
📸川口春奈＆MEGUMI、赤裸々女子トーク!? 竹中直人は玉木宏のうなじにドキドキ
https://news.mynavi.jp/article/20220419-2325462/
（オススメ動画）
🎬川口春奈、男性MCから突然の“春奈呼び”にびっくり、続くグイグイ質問に玉木宏＆MEGUMIから総ツッコミ「どうした⁉︎」 『極主夫道 ザ・シネマ』カチコミ！最速試写会
https://youtu.be/EwYCUu_UCLU
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