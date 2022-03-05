シンガーソングライターのりりあ。、志尊淳、宮野真守、梶裕貴、畠中祐らが出演する、アニメーション映画『バブル』の本編映像が公開された。
本作は、アニメ「進撃の巨人」の荒木哲郎監督と、WIT STUDIOが制作を担当。脚本は「魔法少女まどか☆マギカ」の虚淵玄、キャラクターデザイン原案は「DEATH NOTE」の小畑健が務める。
ED主題歌は、りりあ。が手掛ける「じゃあね、またね。」。

（オススメ動画）
🎬志尊淳＆宮野真守＆梶裕貴が豪華出演！『進撃の巨人』荒木哲郎監督×WIT STUDIOで重力が壊れた世界を表現　映画 『バブル』 特報映像公開
https://youtu.be/y4qUqefFdQ8

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