俳優の大泉洋が出演する、ヤクルト４００Wの新CM「人生年時１００年時代」編とメイキング・インタビュー映像が公開された。
（オススメ動画）
🎬大泉洋、"医師"成田凌の"椅子クルッ"に負けずしゃべり続ける 凸版印刷新CM『すべてを突破する。 TOPPA!!!TOPPAN 医療・ヘルスケア篇』公開
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🎬大泉洋、ついにNetflixにぼやき爆発「どのカメラか全く分からない」「打ち合わせしたのに」 Netflix映画『浅草キッド』配信記念イベント
https://youtu.be/lsHGlPlMKHU
🎬大泉洋、宮沢氷魚の”英語混じりトーク”が大好きで無茶振り「英語入れて喋ってくれる？」映画『騙し絵の牙』公開前夜祭
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