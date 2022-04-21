

昨年6月にデビューした3人組ガールズユニット・iScreamが、1stアルバム『i』の発売日である20日、都内で「1st ALBUM『i』Special Release EVENT」を開催した。コロナ禍にデビューを迎えたiScreamにとって有観客での初の有料イベントとなり、抽選で選ばれた100人のファンが見守る中、8曲を披露した。

（記事＆写真）

📸iScream、1stアルバム発売日に有観客イベント開催「本当に幸せです」

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