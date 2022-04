昨年6月にデビューした3人組ガールズユニット・iScreamが、1stアルバム『i』の発売日である20日、都内で「1st ALBUM『i』Special Release EVENT」を開催した。コロナ禍にデビューを迎えたiScreamにとって有観客での初の有料イベントとなり、抽選で選ばれた100人のファンが見守る中、8曲を披露した。

iScream

2018年開催の「LDH PRESENTS THE GIRLS AUDITION」で1万人の中から選ばれたiScreamは、平均年齢17.6歳とは思えぬ抜群の歌唱力と高いダンススキルが武器。今年1月にリリースした「つつみ込むように...」、そして今月3日にアルバム収録曲から先行配信した「茉莉花 -Jasmine-」と、2作連続でBillboard週間ラジオチャート1位を獲得した。

この日は、1曲目で「himawari」を披露。冒頭、iScreamの真骨頂であるアカペラで美しいハーモニーを響かせた。続いて、「Sugar Bomb」「Pendulum」を披露した。

そして、一人ひとり自己紹介した後、RUIは「本日は集まっていただきありがとうございます」と感謝。HINATAは「声は出せない中ではあるんですけど皆さんの思いはボードや身振りで私たちに届いています」と伝え、YUNAは「自分たち自身もずっと小さいときからアーティストになりたくて、アルバムを出してたくて、皆さんと夢を叶えることができてすごくうれしいです。自分たちのNo.1、オンリー1になりたいという意味が込められたタイトルだったり、曲順も自分たちで決めたり、思いの詰まった楽曲ばかりです」と語った。

その後、「茉莉花 -Jasmine-」「つつみ込むように...」をパフォーマンス。圧倒的な歌声でファンを魅了した。

トークコーナーでは、ファンからの質問に回答。「JKライフで一番楽しかったことは?」という質問では、HINATAが「3人でよみうりランドに行ったこと」を挙げ、思い出話に花を咲かせた。

後半は、「Eyes to Eyes」「Meant to be together」を披露。そして、ラスト1曲を残し、RUIは「今日はお越しいただいて本当に本当にありがとうございました。アルバムリリース日に皆さんとお会いできることが本当に本当に幸せですし、もっともっと大きなステージに立てるようにより一層頑張ろうと思いました」と挨拶し、HINATAも「マスク越しですけど笑顔になってくれてすごくうれしかったです」と感謝した。

そして、YUNAは「コロナ禍でなかなか会いたい人に会えなかったり我慢した時期だと思います。私たちiScreamがいれば頑張れる、私たちの曲を聴けば頑張れると皆さんに思ってもらいたいと思います」とメッセージ。「最後、心の中で歌いましょう!」と呼びかけてから「Maybe...YES」を思いを込めてパフォーマンスした。

「iScream 1st ALBUM『i』Special Release EVENT」セットリスト

M1 himawari

M2 Sugar Bomb

M3 Pendulum

M4 茉莉花 -Jasmine-

M5 つつみ込むように...

M6 Eyes to Eyes

M7 Meant to be together

M8 Maybe...YES