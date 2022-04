エディ・レッドメイン(ニュート・スキャマンダー役)、ジェシカ・ウィリアムズ(ユーラリー・ヒックス役)、宮野真守(ニュート役吹替声優)らが13日、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』大ヒット御礼!来日記念パーティーに登場した。

『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』大ヒット公開中

配給:ワーナー・ブラザース映画

©︎2022 Warner Bros. Ent. All Right Reserved. Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights ©︎J.K.R.

🎬宮野真守&エディ・レッドメイン、“マンティコアダンス”を生披露!ジェシカ・ウィリアムズも登場『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』大ヒット御礼!来日記念パーティー

https://youtu.be/8aPAjN2N59U

🎬宮野真守、さりげなくダジャレを披露!?エディ&ジェシカに“ハッピーな法被”を進呈『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』大ヒット御礼!来日記念パーティー

https://youtu.be/8oxSQlnBf2k

