エディ・レッドメイン（ニュート・スキャマンダー役）、ジェシカ・ウィリアムズ（ユーラリー・ヒックス役）、宮野真守（ニュート役吹替声優）らが13日、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』大ヒット御礼！来日記念パーティーに登場した。
『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』大ヒット公開中
配給：ワーナー・ブラザース映画
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