お笑いコンビ・かまいたち(山内健司・濱家隆一)が出演する「Up-T」の新TVCM「歌モノ」篇と「ボディペイント」篇が公開された。
（オススメ動画）
🎬かまいたち山内、上半身裸にボディペイントで「着てます」濱家に言い張る 濱家はキレキレダンス!? 「Up-T」新TVCM「歌モノ」篇「ボディペイント」篇メイキング
https://youtu.be/oQ1ZKBUqi2w
🎬【かまいたち山内vsひろゆき】山内が討論で屈辱晴らそうとするも再び”顔イジリ”されキレる 『マトリックス レザレクションズ』公開決定記念ファンイベント
https://youtu.be/eeXEszLKPKU
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