俳優の鈴木伸之とお笑いコンビのかまいたち、お笑い芸人のこがけんが出演する、アコム新TVCM「侍ビッグ３ 『不動産屋さん』編」とメイキング映像が公開された。
（オススメ動画）
🎬かまいたち濱家の懐は無限大！？鈴木伸之もびっくり 和やかな撮影風景も！ アコム新TVCM「侍ビッグ３ 『ウィンタースポーツ』編」＆メイキング映像公開
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🎬鈴木伸之＆かまいたち、”侍ビッグ３”に！天下統一はファッションから アコム新TVCM「侍ビッグ３ 『天下を取りたい若者たち』編」＆メイキング映像公開
https://youtu.be/4H0CzELzxPI
🎬かまいたち、元カノの人数は？山内の口説き方に大爆笑 レインボー池田の人数に一同驚愕『Up‐T presents T‐1グランプリ』開催概要発表会見
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