お笑いコンビ・かまいたち(山内健司・濱家隆一)が出演する「Up-T」の新TVCM「歌モノ」篇と「ボディペイント」篇が公開された。

（オススメ動画）
🎬かまいたち濱家、山内のボケに大爆笑　話がそれまくり注意される!?　撮影は「社長の笑い声が入るぐらいウケてた」「Up-T」新TVCM「歌モノ」篇「ボディペイント」篇コメント
https://youtu.be/dl7vuDoJabQ

🎬【かまいたち山内vsひろゆき】山内が討論で屈辱晴らそうとするも再び”顔イジリ”されキレる　『マトリックス レザレクションズ』公開決定記念ファンイベント
https://youtu.be/eeXEszLKPKU

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース　エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/

【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta

【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby

【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi