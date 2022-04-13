お笑いコンビ・かまいたち(山内健司・濱家隆一)が出演する「Up-T」の新TVCM「歌モノ」篇と「ボディペイント」篇が公開された。
（オススメ動画）
🎬かまいたち濱家、山内のボケに大爆笑 話がそれまくり注意される!? 撮影は「社長の笑い声が入るぐらいウケてた」「Up-T」新TVCM「歌モノ」篇「ボディペイント」篇コメント
https://youtu.be/dl7vuDoJabQ
🎬【かまいたち山内vsひろゆき】山内が討論で屈辱晴らそうとするも再び”顔イジリ”されキレる 『マトリックス レザレクションズ』公開決定記念ファンイベント
https://youtu.be/eeXEszLKPKU
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