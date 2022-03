タイドラマ『Happy Birthday』が4月1日にTELASAにて見放題最速配信される。

「とにかく泣ける」と話題の本作は、17年の時を経ての家族や恋人との絆を描くヒューマンドラマ。自分が誕生する日に姉のターンナムが自ら命を絶ってしまったため、長い間家族から誕生日をお祝いしてもらえていなかったトンマイ。彼が17歳を迎えたある日、幽霊のターンナムと出会う。しかしターンナムの初恋の相手・ティーにはその姿は見えず、切ないすれ違いが続く。なぜ彼女はこの世を去らなければならなかったのか。死に隠された家族と恋人との秘密とは。

幽霊のターンナムを演じるのは、その演技力で数々の役を演じてきたMild。さらにタイでは俳優だけでなくモデルとしても活躍するPushがティーを演じる。

配信開始を記念して、テレビ朝日(関東ローカル)では第1話を4月2日(27:40~)、4月3日(26:55~)に前後編で放送することも決定した。

さらにTELASAでは、4月15日にドラマ、バラエティ1作品ずつの見放題配信が新たにスタート。ドラマ『Love Beyond Frontier』は生き別れの母を探しに香港からタイにやってきたワンと、ワンが出会った友人ちとの笑えて泣ける青春・成長ドラマ。タイの人気観光地やタイ料理が随所に登場し、タイの文化にも触れられる作品となっている。『Kiss the Series the Party』は人気ドラマ『Kiss the Series』のファンイベントを届ける番組。メインキャストのMook、Mek、Mind、TaoへのインタビューやTayとNewからファンへのメッセージも。