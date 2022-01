タイドラマ『Fish Upon the Sky』が2月1日よりTELASAにて見放題最速配信される。

『Fish Upon the Sky』(C)GMMTV

大人気ドラマ『2gether』原作者が手掛ける同作は、過去の経験から友達が作れない歯学部生ピーの恋の物語。ピーが大学で一目惚れした相手、総合保健学部のムン・ナーンの隣にはいつも医学部のモークが。恋敵としてモークを敵視するピーと、ピーをからかい思わせぶりな行動をするモーク。ピーとモークの奇妙な駆け引き、そしてピーの恋の行方は。

ピーを演じるPhuwinとモークを演じるPondは2022年タイ・GMMTVで放送予定の『Never Let Me Go』での主演も発表されている今注目の若手俳優。ナーンは、『A Tale of Thousand Stars』で主演を務めたMixが演じる。

さらに、1月15日からは『He's Coming To Me ~清明節、彼は僕のお墓の隣にやって来た』の見放題配信がスタートする。同作は清明節(お墓参りをして祖先を供養する中国の祝日)に出会った幽霊と人間が織りなす物語。主演のSingto(『SOTUS』シリーズ主演など)とOhm(『Bad Buddy Series』主演など)の繊細な演技が切ないラブストーリーを盛り上げている。

TELASAでは、引き続きタイのドラマ&バラエティ作品を拡充していく予定。