

俳優の中村倫也、女優の吉岡里帆らが出演する、映画『ハケンアニメ！』の本予告映像が公開された。直木賞作家・辻村深月の小説「ハケンアニメ！」が実写映画化。

本作は、アニメ業界を舞台に、アニメの頂点【ハケン（覇権）アニメ】の称号を手にすべく、自分自身が“好き”なものにまっすぐ向き合い奮闘する人々を描いた物語となっている。

主題歌はジェニーハイの書き下ろし楽曲「エクレール」。

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https://youtu.be/qYWza2lK60s

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