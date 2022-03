2021年に発売された雑誌の表紙を飾った回数が最も多かった女性を表彰する「第8回カバーガール大賞」が4日に発表され、アイドルグループ・King & Princeの平野紫耀が「メンズ部門」を受賞。3連覇を達成し、殿堂入りを果たした。

「第8回カバーガール大賞」メンズ部門を受賞したKing & Princeの平野紫耀

2021年はKing & Princeとして 24 時間テレビのメインパーソナリティーを務め、初の地上波冠番組『King & Prince る。』を成功させたほか、Twitterアカウント・Instagramアカウント・YouTubeチャンネルを開設するなど精力的に活動。それに比例するようにグループで様々な雑誌の表紙を飾った。

さらに平野個人としても数多くの表紙を飾り、映画『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ファイナル』の公開期間は怒涛の表紙ラッシュに「#平野紫耀雑誌祭り」と SNSを賑わせるほど。売り切れが続出し、重版が決定する人気ぶり。2022年はグループ初のドームツアーも控えている。

平野は「ありがとうございます!めちゃくちゃうれしかったです」と受賞を喜び、「去年の夏頃、僕は金髪だったのですが、ある日『本屋さんが金髪だらけになっている』と友達からメールが送られてきました。本屋さんに自分が並んでいるのを見ると、違和感があるというか不思議な感覚になります」とコメント。

「こうやって雑誌の表紙に呼んでいただけるのはファンの方々の応援のおかげでもあると思っておりますので、手に取ってくださるみなさんにどうやったらカッコいいと思ってもらえるのかな?と考えながら、いつも雑誌のお仕事をさせていただいております!」と明かし、「みなさんは好きな表紙や写真はありましたか?僕はありました!秘密ですけどね!笑」と呼びかけた。

「第8回カバーガール大賞」受賞一覧

【大賞】えなこ

【メンズ部門】平野紫耀(King & Prince)

【エンタメ部門】遠藤さくら・賀喜遥香・筒井あやめ(乃木坂46)

【ファッション部門】川口春奈

【コミック雑誌部門】えなこ

【グラビア部門】えなこ

【話題賞】non-no創刊50周年

【10代部門】沢口愛華

【20代部門】えなこ

【30代部門】大政絢

