アイドルグループ・King & Princeの平野紫耀が、2019年に発売された雑誌の表紙を飾った回数が最も多かった男性を表彰する「第6回カバーガール大賞」メンズ部門 大賞に輝いた。

3月4日「雑誌の日」を記念した同賞は、オンライン書店Fujisan.co.jpで取扱いのある雑誌・フリーペーパー・電子雑誌等を中心に約1万誌を調査し、表紙を飾った回数の多かった女性を表彰するというもの。

大賞のほか、エンタメ・コミック・グラビア・ファッションの各部門賞、10代・20代・30代の各部門賞、読者やファン、メディアにニュースを届けたカバーガールや雑誌を称える話題賞を選出。そして今年からメンズ部門も新設され、平野紫耀に決定した。

平野はグループではもちろん、個人でも数多くの表紙に登場。『WiNK UP』(ワニブックス)等のアイドル雑誌に加え、『メンズノンノ』(集英社)等のメンズファッション誌から『andGIRL』(エムオン・エンタテインメント)、『週刊 TV ガイド』(東京ニュース通信社)、『anan』(マガジンハウス)、『東海ウォーカー』(KADOKAWA)、『日本映画 navi』(産経新聞出版)等々…女性ファッション誌、テレビ情報誌、女性週刊誌、タウン誌、映画情報誌、舞台情報誌と、様々なジャンルの表紙を飾った。

平野は「ありがとうございます。とても光栄です。1年を振り返ると、たくさん表紙を飾らせていただいたなと思ったのですが、まさか賞を頂けるほどとは思いませんでした。各出版社の皆さんに感謝しております」と喜びのコメント。

「雑誌を含めバラエティー、映画、舞台、コンサートツアーなど、本当に様々なジャンルのお仕事をさせていただいたなと思います。多くの事を経験させていただき、とても勉強になりました」と2019年を振り返り、「去年より今年、今年より来年と、ステップアップできるように、日々勉強して精進していきたいと思います。どんなお仕事をいただいても、期待に応えられるように頑張ります!」と2020年の抱負を語った。

そして、ファンに向けて「こんにちは、こんばんは、平野紫耀です。この度、カバーガールメンズ部門で大賞をいただきました! ありがとうございます。いつも周りのスタッフさんが『この間の表紙、もう売り切れたよ!』と教えてくださったり、増刷や重版のニュースも拝見し、雑誌を見てくれた皆さんにとても感謝しています。実際撮影している時に『見てくれたみんなはどんな反応してるんだろう?』など想像しワクワクしながら撮影に臨んでいます。こうして雑誌を見てくれた方々のおかげで、このような賞に繋がったと思っています! 今年もたくさん表紙に起用して頂けるように、精一杯頑張ります!」とメッセージを送った。

「第6回カバーガール大賞」受賞結果一覧

【大賞】吉岡里帆

【メンズ部門 大賞】平野紫耀(King & Prince)

【エンタメ部門】与田祐希(乃木坂46)

【ファッション部門】石原さとみ

【コミック雑誌部門】大原優乃

【グラビア部門】小倉優香

【話題賞】VOGUE JAPAN(12月号)

【10代部門】与田祐希

【20代部門】吉岡里帆

【30代部門】石原さとみ

