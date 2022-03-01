本木雅弘、芦田愛菜、新キャストの博多大吉、木村佳乃が出演する、「伊右衛門」新TVCM『伊右衛門の会 緑茶はどれも同じ？』編『伊右衛門の会 いい色っておいしい？』編とスペシャル対談が公開された。
（オススメ動画）
🎬芦田愛菜、ナイツが”江戸”から運んだお茶に見とれる！？ 「伊右衛門」新TVCM『満飲御礼』編公開
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🎬中村倫也、木村佳乃＆豊川悦司に俊敏なツッコミ！とぼけたやり取りが面白い 『No Activity/本日も異状なし』配信記念ドライブインシアター イベント
https://youtu.be/jZ_w9CIqRPc
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