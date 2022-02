ボーイズグループ・BE:FIRSTの最新音楽映像作品『“FIRST” One Man Show -We All Gifted.-』が、24日発表「オリコン週間映像ランキング」の「DVDランキング」「Blu-ray Disc(以下BD)ランキング」「ミュージック DVD・BDランキング(音楽DVDと音楽BDの売上を合計)」の映像3部門で同時1位を獲得した(オリコン調べ・集計期間2月14日〜20日)。

DVDが2.7万枚、BDが2.9万枚、合計5.6万枚の売上となり、初登場1位に。それぞれのランキングと映像3部門でグループ初の同時1位に輝いた。

今作には、デビュー2日後の2021年11月5日に行われた記念すべきファーストワンマンライブ「“FIRST" One Man Show -We All Gifted.-」の模様が収録されている。