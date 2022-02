嵐の相葉雅紀が、4日深夜に放送されたラジオ番組『嵐・相葉雅紀のレコメン!アラシリミックス』(文化放送/毎週金曜24:00~24:30)に出演。年越しライブ「ジャニーズカウントダウン2021-2022」のサプライズ登場を振り返ったほか、今年のお正月について明かした。

「ジャニーズカウントダウン」で、『VS魂』チームを率いてサプライズ登場した相葉。番組主題歌「New Again! Again and Again!」をパフォーマンスして、大いに会場を盛り上げたが、「俺もギリギリだよ。聞いたの。知らなかったんですよ。年末の1週間くらいじゃない?“お願いします”ってなって、“いいんですか?”みたいな」と、オファー時を回顧。「メンバーは知ってたかな? みんなに言ったかは定かじゃないけど、そのときに会ったメンバーには、カウントダウンに出ることになったんだよねっていう話はしたかな」とメンバーにも報告したことを打ち明けた。

また、ライブは有観客で行われたため、「お客さんが入ってる会場っていうのが……。『アラフェス』も『This is 嵐』も無観客でやってたじゃん。久しぶりだったから、すごいきれいな景色だなと思って。それはちょっと感動しましたね」と、久しぶりに見るファンの姿に大感激した様子。出演シーンを終えると、「オールラインナップも出る予定ではなかったから、自分たちのだけ歌ってすぐ帰ったのよ」と言い、「そうしたら、まだ家でもやってて。家でちょっと観て」と、自宅でも引き続き「ジャニーズカウントダウン」を鑑賞したことを明かしていた。

さらに、この日の放送では、お正月のエピソードも披露。相葉は、「櫻井くんとランチしたり。あと、スノボに行った」「流星んちにも行ったよ。レコード聴いた。ビリー・アイリッシュ。おしゃれな部屋だったな~」と、メンバーの櫻井翔やジャニーズWEST・藤井流星と会っていたことを告白。スノーボードは、プライベートでも仲が良いふぉ~ゆ~・松崎祐介と一緒に行ったそうで、「俺、骨折ってるから怖いから。先生つけてもらってやりましたよ。すげー楽しかった! 2人ともどんぐりの背比べみたいな感じなんだけど……」「またちょっと行きたいのよ。すぐにでも行きたいくらいハマった」と楽しげに振り返っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。