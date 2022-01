ダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのRIKU、川村壱馬、吉野北人が21日(22:00〜)、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場する。

THE RAMPAGE(左から吉野北人、川村壱馬、RIKU)

アーティストの一発撮りパフォーマンスを切り取った動画で人気を集める『THE FIRST TAKE』。音楽ジャンルのYouTubeチャンネルでは最速で登録者数500万人超えを達成している。

本日21日にプレミア公開される第185回には、THE RAMPAGEのボーカリスト・RIKU、川村、吉野が初登場。ラブバラード「MY PRAYER」を、『THE FIRST TAKE』だけのオリジナルアレンジで披露する。

■RIKUコメント

この度THE FIRST TAKEにて「MY PRAYER」をお届けさせていただく事になりました!

自分もいつか……と思っていたら、まさかのタイミングで出演させていただけることになったので、めちゃくちゃ嬉しかったですが、『ホンモノ』を届けなければと気が引き締まる想いでした。

大切に歌ってきた「MY PRAYER」という曲を、THE FIRST TAKEバージョンでお届け、尚且つ正真正銘の一発撮りということで、その緊張感も同時に感じながら僕達スリボの音楽に浸っていただけたらと思います!

■川村壱馬コメント

この度は貴重な機会を頂けたこと、感謝しております。

THE FIRST TAKEの場所だからこそ生まれたアレンジで、とても嬉しかったです。

この機会だからこそLIVEとはまた違ったアプローチで届けられる歌があると思っていましたので、楽しみでしたし、とても素敵な経験をさせていただきました!

何より、改めて「歌って良いなぁ……」と感じさせていただきました。

たくさんの方の目に、耳に、心に、触れることができれば幸いです。

■吉野北人コメント

この度、初のTHE FIRST TAKEに出演させていただき、とても光栄に思います!

ありがとうございます!

普段はHIPHOPテイストで強めの楽曲が多いのですが、今回歌わせていただく「MY PRAYER」という楽曲はバラードになっていて、ボーカル3人の歌をしっかりと聴いていただける曲になっています!

普段の僕らのイメージとは、少し違う所も今回はお見せ出来ればなと思っています!

THE FIRST TAKEをきっかけに、たくさんの方に僕たちを知っていただけたら嬉しいです!