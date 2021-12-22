クリスマスイブの12月24日(17:00～23:10)に放送されるテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』の企画詳細が22日、新たに発表された。
Toshlが3つの候補曲の中から視聴者のスマホ連打生投票で選ばれた1曲を歌う人気企画「Toshl 3択」。今回は「聖夜の激ムズ曲」と題し、人気アニメの主題歌Eveの「廻廻奇譚」、『ドクターX～外科医・大門未知子～』第7シーズンの主題歌Adoの「阿修羅ちゃん」、そして氷川きよしが歌うアニメ主題歌「限界突破×サバイバー」の3曲が候補曲に決定した。
「2021年ヒットチャートメドレー」は、Awesome City Clubの「勿忘」、緑黄色社会の「Mela!」、平井 大の「Stand by me, Stand by you.」、マカロニえんぴつの「なんでもないよ、」、川崎鷹也の「魔法の絨毯」、BLOOM VASEの「Bluma to Lunch」、そして優里の「ドライフラワー」というラインナップで届ける。
さらに、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZによるJr.EXILEは、EXILEのヒット曲のカバーを披露。FANTASTICSは「Choo Choo TRAIN」を、BALLISTIK BOYZは「Touch The Sky」を、THE RAMPAGEは「No Limit」を、そしてGENERATIONSは「Lovers Again」をパフォーマンスする。
■出演アーティストと歌唱楽曲(50音順)
- AI 「アルデバラン」「ハピネス」
- aiko 「食べた愛」
- あいみょん 「ハート」「愛を知るまでは」
- 石丸幹二×長屋晴子(緑黄色社会) 「美女と野獣」(映画『美女と野獣』より)
- UVERworld 「EN」
- EXILE 「I Wish For You」
- EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS 「VIRTUAL LOVE」
- AKB48 「根も葉もRumor」
- A.B.C-Z 「火花アディクション」
- 大塚 愛 「さくらんぼ」
- Awesome City Club 「勿忘」
- 小沢健二 「愛し愛されて生きるのさ」「運命、というかUFOに(ドゥイ、ドゥイ)」
- ORANGE RANGE 「花」
- KAT-TUN 「EUPHORIA」
- 川崎鷹也 「魔法の絨毯」
- 関ジャニ∞ 「Re:LIVE」
- Kis-My-Ft2 「Luv Bias」
- KinKi Kids 「Harmony of December Xmasスペシャルアレンジ」
- King & Prince 「Namae Oshiete」
- King Gnu
- Creepy Nuts 「のびしろ」
- 桑田佳祐 「SMILE～晴れ渡る空のように～」「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」
- 櫻坂46 「BAN」
- ゴスペラーズ 「クリスマスソング」
- ゴスペラーズ×Little Glee Monster 「クリスマス・イブ」
- 三代目 J SOUL BROTHERS 「Honey」
- THE RAMPAGE 「HEATWAVE」
- 清水美依紗 「恋人たちのクリスマス」
- ジェジュン 「チキンライス」
- ジャニーズWEST 「黎明」
- Jr.EXILE(GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ)「Choo Choo TRAIN」「Touch The Sky」「No Limit」「Lovers Again」
- GENERATIONS 「Make Me Better」
- スガ シカオ 「Progress」
- SixTONES 「マスカラ」
- Snow Man 「Secret Touch」
- SEKAI NO OWARI 「silent」
- Sexy Zone 「LET‘S MUSIC」
- DA PUMP 「if...」
- DISH// 「沈丁花」
- Def Tech 「My Way」
- 東京事変 「私生活」
- Toshl 「視聴者が選ぶ"カバーしてほしい聖夜の激ムズ曲"」
- TWICE 「TT -Japanese ver.-」
- なにわ男子 「初心LOVE(うぶらぶ)」
- NiziU 「Chopstick」「Step and a step」
- NEWS 「ReBorn」
- 乃木坂46 「最後のTight Hug」
- Perfume 「ポリゴンウェイヴ」
- 日向坂46 「君しか勝たん」
- 平井 大 「Stand by me, Stand by you.」
- BiSH 「オーケストラ」
- BLOOM VASE 「Bluma to Lunch」
- Hey! Say! JUMP 「Sing-along」
- 星野源 「不思議」「Pop Virus」
- マカロニえんぴつ 「なんでもないよ、」
- 松平 健 「マツケンサンバII」
- 三浦大知 「Backwards」
- milet 「Ordinary days」
- 森高千里 「気分爽快」
- 山田裕貴×葵わかな 「ホール・ニュー・ワールド」(映画『アラジン』より)
- 優里 「ベテルギウス」「ドライフラワー」
- YOASOBI 「三原色」
- L'Arc～en～Ciel 「winter fall」「ミライ」「FOREVER」
- LiSA 「明け星」
- Little Glee Monster 「君といれば」「世界はあなたに笑いかけている」「恋人がサンタクロース」
- 緑黄色社会 「Mela!」