クリスマスイブの12月24日(17:00~23:10)に放送されるテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』の企画詳細が22日、新たに発表された。

Toshl

Toshlが3つの候補曲の中から視聴者のスマホ連打生投票で選ばれた1曲を歌う人気企画「Toshl 3択」。今回は「聖夜の激ムズ曲」と題し、人気アニメの主題歌Eveの「廻廻奇譚」、『ドクターX~外科医・大門未知子~』第7シーズンの主題歌Adoの「阿修羅ちゃん」、そして氷川きよしが歌うアニメ主題歌「限界突破×サバイバー」の3曲が候補曲に決定した。

「2021年ヒットチャートメドレー」は、Awesome City Clubの「勿忘」、緑黄色社会の「Mela!」、平井 大の「Stand by me, Stand by you.」、マカロニえんぴつの「なんでもないよ、」、川崎鷹也の「魔法の絨毯」、BLOOM VASEの「Bluma to Lunch」、そして優里の「ドライフラワー」というラインナップで届ける。

さらに、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZによるJr.EXILEは、EXILEのヒット曲のカバーを披露。FANTASTICSは「Choo Choo TRAIN」を、BALLISTIK BOYZは「Touch The Sky」を、THE RAMPAGEは「No Limit」を、そしてGENERATIONSは「Lovers Again」をパフォーマンスする。

■出演アーティストと歌唱楽曲(50音順)