NHKは21日、大みそかの『第72回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:30~23:45 ※中断ニュースあり)の曲目を発表した。なお、松田聖子の曲目については「後日改めてお知らせします」としている。

今年の『紅白』は2年ぶりに有観客で開催。例年会場としてきたNHKホールが改修中のため、東京国際フォーラムでの開催となる。今年のテーマは「Colorful~カラフル~」。司会は、俳優の大泉洋、女優の川口春奈、同局の和久田麻由子アナウンサーが務める。なお、川口は紅白初司会、大泉は昨年、白組司会を務めており、2回目となる。

『第72回NHK紅白歌合戦』出場歌手・曲目

※50音順(カッコ内は出場回数)

■紅組

AI(4)「アルデバラン」

あいみょん(3)「愛を知るまでは」

石川さゆり(44)「津軽海峡・冬景色」

Awesome City Club(初)「勿忘」

上白石萌音(初)「夜明けをくちずさめたら」

坂本冬美(33)「夜桜お七」

櫻坂46(2)「流れ弾」

天童よしみ(26)「あんたの花道~ブラバンSP~」

東京事変(2)「緑酒」

NiziU(2)「Take a picture」

乃木坂46(7)「きっかけ」

Perfume(14)「ポリゴンウェイヴ」

BiSH(初)「プロミスザスター」

日向坂46(3)「君しか勝たん」

MISIA(6)「明日へ 2021」

水森かおり(19)「いい日旅立ち」

milet(2)「Fly High」

millennium parade × Belle (中村佳穂)(初)「U」

薬師丸ひろ子(2)「Woman“Wの悲劇”より」

YOASOBI(2)「群青」

LiSA(3)「明け星」

■白組

KAT-TUN(初)「Real Face #2」

関ジャニ∞(10)「Re:LIVE」

King & Prince(4)「恋降る月夜に君想ふ」

郷ひろみ(34)「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」

GENERATIONS(3)「Make Me Better」

純烈(4)「君がそばにいるから」

鈴木雅之(4)「め組のひと 2021紅白ver.」

SixTONES(2)「マスカラ」

Snow Man(初)「D.D.」

DISH//(初)「猫」

BUMP OF CHICKEN(2)「なないろ」

氷川きよし(22)「歌は我が命」

平井 大(初)「Stand by me, Stand by you.」

福山雅治(14)「道標 ~紅白2021ver.~」

星野 源(7)「不思議」

布袋寅泰(初)「さらば青春の光 〈紅白SP〉」

まふまふ(初)「命に嫌われている。」

三山ひろし(7)「浮世傘~第5回 けん玉世界記録への道~」

宮本浩次(2)「夜明けのうた」

山内惠介(7)「有楽町で逢いましょう」

ゆず(12)「虹」

