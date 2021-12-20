歌手の桑田佳祐が、クリスマスイブの12月24日(17:00～23:10)に放送されるテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』に出演することが発表された。

桑田佳祐

4年ぶりのMステ出演となる桑田。東京2020オリンピック民放共同企画“一緒にやろう”応援ソング「SMILE～晴れ渡る空のように～」と、本人出演のTVCMソング/Netflix映画『浅草キッド』の主題歌「Soulコブラツイスト〜魂の悶絶」の2曲をスペシャルバージョンで披露する。

■出演アーティストと歌唱楽曲(50音順)

  • AI　「アルデバラン」「ハピネス」
  • aiko　「食べた愛」
  • あいみょん　「ハート」「愛を知るまでは」
  • 葵わかな
  • 石丸幹二
  • UVERworld　「EN」
  • EXILE　「I Wish For You」
  • EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS　「VIRTUAL LOVE」
  • AKB48　「根も葉もRumor」
  • A.B.C-Z　「火花アディクション」
  • 大塚 愛 　「さくらんぼ」　
  • Awesome City Club　「勿忘」
  • 小沢健二　「愛し愛されて生きるのさ」「運命、というかUFOに(ドゥイ、ドゥイ)」
  • ORANGE RANGE　「花」
  • KAT-TUN　「EUPHORIA」
  • 川崎鷹也　「魔法の絨毯」
  • 関ジャニ∞　「Re:LIVE」
  • Kis-My-Ft2　「Luv Bias」
  • KinKi Kids　「Harmony of December Xmasスペシャルアレンジ」
  • King & Prince　「Namae Oshiete」
  • King Gnu　
  • Creepy Nuts　「のびしろ」
  • 桑田佳祐　「SMILE～晴れ渡る空のように～」「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」
  • 櫻坂46　「BAN」
  • ゴスペラーズ　「クリスマスソング」
  • ゴスペラーズ×Little Glee Monster　「クリスマス・イブ」
  • 三代目 J SOUL BROTHERS　「Honey」
  • THE RAMPAGE　「HEATWAVE」
  • 清水美依紗　「恋人たちのクリスマス」
  • ジェジュン　「チキンライス」
  • ジャニーズWEST　「黎明」
  • Jr.EXILE(GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ)「Choo Choo TRAIN」「Touch The Sky」「No Limit」「Lovers Again」
  • GENERATIONS　「Make Me Better」
  • スガ シカオ 　「Progress」　
  • SixTONES　「マスカラ」
  • Snow Man　「Secret Touch」
  • SEKAI NO OWARI　「silent」
  • Sexy Zone　「LET‘S MUSIC」
  • DA PUMP　「if...」
  • DISH//　「沈丁花」
  • Def Tech　「My Way」
  • 東京事変　「私生活」
  • Toshl　「視聴者が選ぶ"カバーしてほしい聖夜の激ムズ曲"」
  • TWICE　「TT -Japanese ver.-」　
  • なにわ男子　「初心LOVE(うぶらぶ)」
  • NiziU　「Chopstick」「Step and a step」
  • NEWS　「ReBorn」
  • 乃木坂46　「最後のTight Hug」
  • Novelbright　「ツキミソウ」
  • Perfume　「ポリゴンウェイヴ」
  • 日向坂46　「君しか勝たん」
  • 平井 大　「Stand by me, Stand by you.」　
  • BiSH　「オーケストラ」
  • BLOOM VASE　「Bluma to Lunch」
  • Hey! Say! JUMP　「Sing-along」
  • 星野源　「不思議」「Pop Virus」
  • マカロニえんぴつ　「なんでもないよ、」
  • 松平 健　「マツケンサンバⅡ」　
  • 三浦大知　「Backwards」
  • milet　「Ordinary days」
  • 森高千里　「気分爽快」
  • 山田裕貴
  • 優里　「ベテルギウス」「ドライフラワー」
  • YOASOBI　「三原色」
  • L'Arc～en～Ciel　「winter fall」「ミライ」「FOREVER」
  • LiSA　「明け星」
  • Little Glee Monster　「君といれば」「世界はあなたに笑いかけている」「恋人がサンタクロース」
  • 緑黄色社会　「Mela!」

and more…