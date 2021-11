あす17日に放送される日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2021』(19:00~)に5年ぶりに出演する桑田佳祐の歌唱楽曲が発表された。

桑田佳祐

桑田が歌うのは、日本中が1つになれる曲として生まれ、今年を象徴する曲でもある「SMILE~晴れ渡る空のように~」。さらに、今年9月発売のミニアルバム『ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat. 梅干し』から、CMソング・映画主題歌としても話題を呼んでいる「Soulコブラツイスト~魂の悶絶」がスペシャルパフォーマンスとともに披露される。

全出演アーティスト(五十音順)は、以下の通り。

aiko、EXIT、EXILE、AKB48、Awesome City Club、KAT-TUN、関ジャニ∞、King & Prince、Creepy Nuts、桑田佳祐、郷ひろみ、櫻坂46、三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATISONS from EXILE TRIBE、ジャニーズWEST、JUJU、SixTONES、Snow Man、Sexy Zone、DA PUMP、DISH//、TOMORROW X TOGETHER、なにわ男子、NiziU、NEWS、乃木坂46、Perfume、BiSH、日向坂46、BE:FIRST、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、MISIA、村方乃々佳、YOASOBI、LiSA