年末恒例のテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』が、クリスマスイブの12月24日(17:00～23:10)に放送されることが決定、出演アーティスト第1弾47組が一挙公開された。

クリスマススペシャルメドレーや、2021年を彩ったアーティストたちのパフォーマンスを、今年も6時間を超える生放送で届ける。

■出演アーティスト 第1弾(五十音順)

  • aiko
  • あいみょん
  • UVERworld
  • EXILE
  • AKB48
  • A.B.C-Z
  • Awesome City Club
  • KAT-TUN
  • 川崎鷹也
  • 関ジャニ∞
  • Kis-My-Ft2
  • KinKi Kids
  • King & Prince
  • King Gnu
  • Creepy Nuts
  • 櫻坂46
  • 三代目 J SOUL BROTHERS
  • THE RAMPAGE
  • ジャニーズWEST
  • Jr.EXILE(GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ)
  • GENERATIONS
  • SixTONES
  • Snow Man
  • Sexy Zone
  • DA PUMP
  • DISH//
  • 東京事変
  • Toshl
  • TWICE
  • なにわ男子
  • NiziU
  • NEWS
  • 乃木坂46
  • Perfume
  • 日向坂46
  • 平井大
  • BiSH
  • BLOOM VASE
  • Hey! Say! JUMP
  • マカロニえんぴつ
  • 三浦大知
  • milet
  • YOASOBI
  • L'Arc～en～Ciel
  • LiSA
  • Little Glee Monster
  • 緑黄色社会

and more…