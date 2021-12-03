年末恒例のテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』が、クリスマスイブの12月24日(17:00～23:10)に放送されることが決定、出演アーティスト第1弾47組が一挙公開された。
クリスマススペシャルメドレーや、2021年を彩ったアーティストたちのパフォーマンスを、今年も6時間を超える生放送で届ける。
■出演アーティスト 第1弾(五十音順)
- aiko
- あいみょん
- UVERworld
- EXILE
- AKB48
- A.B.C-Z
- Awesome City Club
- KAT-TUN
- 川崎鷹也
- 関ジャニ∞
- Kis-My-Ft2
- KinKi Kids
- King & Prince
- King Gnu
- Creepy Nuts
- 櫻坂46
- 三代目 J SOUL BROTHERS
- THE RAMPAGE
- ジャニーズWEST
- Jr.EXILE(GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ)
- GENERATIONS
- SixTONES
- Snow Man
- Sexy Zone
- DA PUMP
- DISH//
- 東京事変
- Toshl
- TWICE
- なにわ男子
- NiziU
- NEWS
- 乃木坂46
- Perfume
- 日向坂46
- 平井大
- BiSH
- BLOOM VASE
- Hey! Say! JUMP
- マカロニえんぴつ
- 三浦大知
- milet
- YOASOBI
- L'Arc～en～Ciel
- LiSA
- Little Glee Monster
- 緑黄色社会
and more…