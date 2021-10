TVアニメ化が決まっている『失格紋の最強賢者~世界最強の賢者が更に強くなるために転生しました~』(GAノベル/SB クリエイティブ刊)より最新PVが公開された。

そして、PV内にて、2022年1月より放送されることが発表された。

●TVアニメ『失格紋の最強賢者』PV

さらに、PVの公開を記念してアニメ公式Twitter(@shikkakumon_PR)にて、Amazonギフト券1,000円分が50名にあたるキャンペーンが実施される。

●OPはfripSide、EDは中島由貴が担当

本作の世界観をより広げてくれる主題歌アーティストも決定。オープニング主題歌はfripSide「Leap of faith」、エンディング主題歌を中島由貴「Day of Bright Sunshine」となる。fripSide によるOPテーマ「Leap of faith」は、公開されたPVにも使用されている。

fipSide

中島由貴

TVアニメ『失格紋の最強賢者』は、2022年1月よりTOKYO MX、BS11、サンテレビにて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)進行諸島・SBクリエイティブ/「失格紋の最強賢者」製作委員会