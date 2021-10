『騎士竜戦隊リュウソウジャー』完全新作スピンオフとして製作された、東映特撮ファンクラブ(TTFC)オリジナル作品『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE LEGACY OF The Master's Soul』第2話・第3話の配信が発表された。

第2話の配信開始は2021年11月21日に決定。さらに、「第2話・第3話特別上映&スペシャルトークショー」も11月3日に開催される。一般チケットが現在発売中。

第2話あらすじ

かつてマスターブルーの弟子として修行に励み、いまはリュウソウルの研究をしているマユの前に、マスターレッドの兄弟子にあたるニレが現れた。

ニレの目的は、幻のリュウソウルといわれる“カナエソウル”を手に入れることだった。

ニレが叶えたい願いとは、いったい何なのか?

一方、マスターレッドはハナの正体と目的を知り、大きな衝撃を受ける。

そこへ、またしても出現したマイナソー。

このマイナソーを生んだのは、やはりアスナとマスターピンクの座を争うイスカなのか? それとも……!?



