「リュウソウジャー」の最新情報・話題まとめ
2019年03月31日(日)
『リュウソウジャー』ヒーローショーが超進化、立体的ステージ&光と音の大迫力アクション
特撮 03/31 11:23
2019年03月21日(木)
2019年03月18日(月)
『リュウソウジャー』がアクションフィギュア「勇動」に登場、竜装に換装も
特撮 03/18 18:44
2019年03月10日(日)
『仮面ライダージオウ』&『リュウソウジャー』映画の最新ビジュアル公開
特撮 03/10 10:00
2019年03月03日(日)
『リュウソウジャー』TVサイズ主題歌の先行配信がスタート
特撮 03/03 10:12
2019年03月01日(金)
『仮面ライダージオウ』と『リュウソウジャー』が夢の共演、ヒーローライブスペシャル2019開催
特撮 03/01 11:41
2019年02月28日(木)
『リュウソウジャー』のキャラデコお祝いケーキが登場
特撮 02/28 11:58
2019年02月24日(日)
『リュウソウジャー』リュウソウジャーが踊るED曲の試聴動画公開
特撮 02/24 10:00
2019年02月20日(水)
『リュウソウジャー』主題歌TVサイズ試聴動画公開、限定版には『スーパー戦隊最強バトル』曲も収録
特撮 02/20 18:00
2019年02月08日(金)
『リュウソウジャー』はスーパー戦隊"王道"の5人体制に回帰、恐竜×騎士モチーフでEDダンスも復活
特撮 02/08 19:26
2019年02月06日(水)
新戦隊『リュウソウジャー』ヒロインはアイドルとして活躍、『仮面ライダージオウ』にも出演
特撮 02/06 20:09
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