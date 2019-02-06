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「リュウソウジャー」の最新情報・話題まとめ

2019年3月スタートのスーパー戦隊シリーズ第43作『騎士竜戦隊リュウソウジャー』(テレビ朝日系)。圧倒的なパワーをもつ「恐竜」に正義の魂をそなえた「騎士」をかけ合わせ、これまでにない新しい恐竜戦隊となっている。

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『リュウソウジャー』ヒーローショーが超進化、立体的ステージ&光と音の大迫力アクション

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