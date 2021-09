ダンス&ボーカルグループ・EXILEが、2022年1月1日に約3年半ぶりとなるオリジナルアルバム『PHOENIX』をリリースすることが27日、発表された。

EXILE

EXILEはデビュー20周年を迎えた同日、横浜市内で「ABEMA × LDH 2021 スペシャルファンミーティング@EXILE TRIBE STATION in YOKOHAMA」を開催。ファンとともに記念日を盛り上げた。

約3年半ぶりとなるオリジナルアルバムのリリースが同イベント内で発表されると、EXILE SHOKICHIは「“永久に不滅”“絶対に羽ばたくぞ”みたいな思いをこのアルバムに込めて。また大声で歌って、あの楽しさをまたみんなで蘇らせるきっかけのアルバムになるように!」とアルバムに込めた思いと意気込みを語った。

同アルバムは、14人体制以降のシングルに収録された「RED PHOENIX」「PARADOX」「One Nation」「HAVANA LOVE」に加え、アルバム初収録となる新曲も多数。“NEW EXILE”としての決意と挑戦を詰め込んだ1枚となっている。

さらにEXILE20周年企画として、Jr.EXILE4組が4曲ずつカバーする「EXILE TRIBUTE」がリリースされることも発表。GENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEが参加し、12月1日から4週連続でリリースされる。

GENERATIONSは「SUPER SHINE」(08)、「Together」(03)、「時の描片~トキノカケラ~」(07)、「Angel」(09)、THE RAMPAGEは「No Limit」(13)、「あなたへ」(11)、「BOW & ARROWS」(12)、「STEP UP」(18)、FANTASTICSは「Each Otherʻs Way」(11)、「Someday」(09)、「VICTORY」(10)、「Flower Song」(13)、BALLISTIK BOYZは「Touch The Sky」(07)、「FIREWORKS」(09)、「THE NEXT DOOR」(09)、「Heads or Tails」(18)をカバーする。