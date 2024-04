新しい学校のリーダーズKANON“校則”に疑問を感じたことがない!?「“なんでこれがダメなの？”って思ったことがない」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月の5週目から期間限定で、MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」の“授業”「新しい学校のリーダーズLOCKS!」をオンエア。今月の授業は、4月29日(月・祝)~5月2日(木)までの4日間開講します。この記事では、4月29日(月・祝)放送の模様を紹介します。昨年は紅白歌合戦に出場、今年の6月からはワールドツアーをおこなうなど個性と自由ではみ出し続ける新しい学校のリーダーズ。そんな新しい学校のリーダーズが、4月29日(月・祝)~5月2日(木)までの4日間、当番組で“授業”こと「新しい学校のリーダーズLOCKS!」のコーナーを担当します。SUZUKA:この「新しい学校のリーダーズLOCKS!」では、青春にまつわるさまざまな授業をしていきたいと思いますが、その前にまずは我々の自己紹介からしていきましょう。まずはKANON先生、よろしくお願いします!KANON:(今回は私たちの楽曲「Suki Lie」にかけて)“スキライ”自己紹介をします。“Suki Suki Lie Lie”!「好き」「嫌い」、そして、そのどっちでもない「スキライ」の3つで、私たちのことを知ってもらいたいなと思います! 今回は「学校に関する、スキライ」です!SUZUKA:授業科目もあるし、給食の内容とか。KANON:生活とかね、なんでもある。SUZUKA:校則に関してもあるしな。KANON:それを、それぞれ「好き」「嫌い」「スキライ」の3つを紹介したいなと思います。……まず、私、言ってしまいます。全員:お願いします!KANON:わたくしKANONの「学校に関するスキライ」! “どセンター1番前の席が「好き」”! “すぐ怒鳴る声のでかい先生が「嫌い」” “校則が「スキライ」”です!RIN:なんか上手ね。ちゃんと使えているよ。KANON:何となく、思い浮かんだのよね。MIZYU:上手だわ〜!KANON:説明すると、私は本当に、どセンターの1番前の席がすごく好きで。席替えのときとかも、あまりその席を希望する人っていないじゃない、窓側が良いとか、後ろが良いっていう人が多いから。「どセンター1番前が良いです」って言ったら、先生がそこにしてくれるの。だから、いつも「好き」な場所にいました。そして、すぐ怒鳴る声のデカい先生は「嫌い」でした。RIN:そりゃそうだ。KANON:校則が「スキライ」なのは、校則は破ったことなくて。「スカートを折って短くしてはダメ」とか「第1ボタンを開けちゃダメ」とか、校則に対して「嫌だ」とか思ったことがないし、「なんでこれがダメなの?」って葛藤を感じたことがないので、「スキライ」です。SUZUKA:KANONの性格が垣間見える自己紹介でしたね。RIN:良いね、わかるね〜。番組では他にも、SUZUKA、MIZYU、RINの“スキライ自己紹介”や、この番組への意気込みを語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/