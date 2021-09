ワクチン接種が進んでいるとはいえ、まだまだ収束の気配が見えない新型コロナウイルスの感染拡大。長引く外出自粛の影響を受け、すっかり映画館から足が遠のいてしまったという方も多いかもしれません。ただ、各映画館ではしっかりと感染対策を講じることで、映画鑑賞のためのリスクのない環境を用意しており、新作映画も続々と封切りされています。

そこで本記事では、今後劇場で公開が予定されている映画作品をご紹介。9月前半(9/1~15)の公開予定作品を見ていきましょう。

9月1日~15日の劇場公開予定の映画作品は以下の通りとなっています。

9月1日~15日公開の映画一覧

『親鳥よ、静かに泣け』(9月3日公開)

『科捜研の女 -劇場版-』(9月3日公開)

『くじらびと』(9月3日公開)

『クロガラス3』(9月3日公開)

『その日、カレーライスができるまで』(9月3日公開)

『リョーマ! The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様』(9月3日公開)

『アナザーラウンド』(9月3日公開)

『シャン・チー/テン・リングスの伝説』(9月3日公開)

『テーラー 人生の仕立て屋』(9月3日公開)

『モンタナの目撃者』(9月3日公開)

『ミス・マルクス』(9月4日公開)

『映画 おかあさんといっしょ ヘンテコ世界からの脱出!』(9月10日公開)

『ゴーストダイアリーズ』(9月10日公開)

『鹿の王 ユナと約束の旅』(9月10日公開)

『スーパー戦闘 純烈ジャー』(9月10日公開)

『先生、私の隣に座っていただけませんか?』(9月10日公開)

『達人 THE MASTER』(9月10日公開)

『浜の朝日の嘘つきどもと』(9月10日公開)

『未成仏百物語~AKB48 異界への灯火寺~』(9月10日公開)

『ムーンライト・シャドウ』(9月10日公開)

『スパイラル:ソウ オールリセット』(9月10日公開)

『ブライズ・スピリット~夫をシェアしたくはありません!』(9月10日公開)

『偽神-GISHIN- The Second God』(9月11日公開)

『ミッドナイト・トラベラー』(9月11日公開)



続いて、ぞれぞれの作品のストーリーやスタッフなどをご紹介していきましょう。

『親鳥よ、静かに泣け』

監督・脚本の三浦克巳の、東京造形大学の卒業研究として制作された作品。就活中の大学生・瑠美は、結婚詐欺師である母・理恵子と暮らしている。瑠美には一緒に暮らしたい恋人がいるが、母の存在ゆえになかなか踏みきれない。そんなある日、理恵子は瑠美にも結婚詐欺をするよう強要する。2020年の第14回田辺・弁慶映画祭で「TBS ラジオ賞」を受賞。

出演/向後桃、小林麻子、津田恭佑、伊藤慶徳、林田隆志

監督/三浦克巳

公開日/9月3日

『科捜研の女 -劇場版-』

1999年から続く人気テレビドラマ『科捜研の女』の初の映画化作品。京都府警科学捜査研究所(通称:科捜研)のお膝元である京都を皮切りに“世界同時多発不審死事件"が発生し、死の連鎖が世界に広がっていく。榊マリコをはじめとする科捜研の面々、捜査一課の土門刑事、解剖医の風丘教授らが、最新の現代科学でも絶対に解き明かせないトリックを駆使する「史上最強の敵」に挑んでいく。

出演/沢口靖子、佐々木蔵之介、若村麻由美、風間トオル、内藤剛志

監督/兼﨑涼介

公開日/9月3日

『くじらびと』

400年間にわたり、伝統的な捕鯨を続ける人々を捉えたドキュメンタリー作品。インドネシアの人口1,500人のラマレラ村には、小舟と銛一本で巨大なマッコウクジラを狩る男たちがおり、中でも銛打ちを担う「ラマファ」は大きな尊敬を集めている。30年間、村の人々を追い続ける写真家・映像作家の石川梵が、2017~2019年までの3年間に撮影した映像を元に自然と共に生きる彼らの姿を活写する。

出演/--

監督/石川梵

公開日/9月3日

『クロガラス3』

歌舞伎町を舞台に、金さえ積まれればどんなトラブルでも解決する神崎黒斗率いる裏社会の解決屋「クロガラス」の活躍を描く人気シリーズの第3作。あるとき、かつて街で四天王の一人と呼ばれた真柴理玖が、新たな解決屋「ホワイトナイト」を立ち上げ、汚いやり口で勢力を拡大していく。やがて双方に持ち込まれた政治家の愛人の捜査依頼を巡って、お互いの存亡をかけた戦いが始まる。

出演/崎山つばさ、植田圭輔、渡部秀、越智ゆらの、菅田俊

監督/小南敏也

公開日/9月3日

『その日、カレーライスができるまで』

主演のリリー・フランキーが、ほぼ一人芝居に挑む異色作。3日後に控えた妻の誕生日のために、特製のカレーを煮込む中年男。だが幼い息子を心臓病で失ったことがきっかけで、妻も彼の元を去ってしまっていた。調理中に耳を傾けるラジオ番組で募っていた「リスナーの“マル秘テクニック"」。彼は、妻が愛した「3日目のカレー」についての投稿メールを送る。

出演/リリー・フランキー、中村羽叶、吉田照美、岡田ロビン翔子、黄栄珠

監督/清水康彦

公開日/9月3日

『リョーマ! The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様』

許斐剛の人気漫画『テニスの王子様』を原作とした、シリーズ初のフル3DCGアニメ作品。原作漫画の『テニスの王子様』と『新テニスの王子様』の間の空白の3カ月に起きた出来事を描く。LAへ武者修行に赴いたリョーマは、現地で偶然出会った旅行中の同級生・桜乃の窮地を救うが、そのことがきっかけでタイムスリップしてしまう。そこで彼らが出会ったのは、引退に追い込まれる直前のリョーマの父・越前南次郎だった。

出演/皆川純子、松山鷹志、置鮎龍太郎、諏訪部順一、高橋美佳子

監督/神志那弘志

公開日/9月3日

『アナザーラウンド』

「血中アルコール濃度を常に0.05%に保つと仕事もプライベートもうまくいく」――。この仮説を証明するため、冴えない高校教師とその同僚3人はある実験に挑む。それは仕事中に一定量の酒を飲み、常に酔った状態を保つという非常識なものだった。当初は順調に推移し、彼らの日常は活気に満ちたものになるのだが……。北欧屈指の人気俳優マッツ・ミケルセンが主演し、第93回アカデミー賞国際長編映画賞を受賞した話題作。

出演/マッツ・ミケルセン、トマス・ボー・ラーセン、マグナス・ミラン、ラース・ランゼ、マリア・ボネヴィー、スーセ・ウォルド

監督/トマス・ヴィンターベア

公開日/9月3日

『シャン・チー/テン・リングスの伝説』

『アベンジャーズ』シリーズなどを展開する「マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)」の第25作。マーベル・コミックのキャラクター、シャン・チーを主人公に 『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019年公開)のその後の世界を描く。父が率いる悪の組織「テン・リングス」と決別し、地道な生活を送るシャン・チー。だが、やがて彼は自身のパワーの封印を解き、父との対決を決意する。

出演/シム・リウ、トニー・レオン、オークワフィナ、メンガー・チャン、ミシェル・ヨー

監督/デスティン・ダニエル・クレットン

公開日/9月3日

『テーラー 人生の仕立て屋』

未曾有の不況に襲われたギリシャ。アテネで36年間、父と共に高級スーツの仕立て屋を営んできたニコスだったが経営は思わしくなく、ついに銀行の差し押さえにあってしまう。父も倒れ、途方に暮れるニコスは移動式のスーツの仕立屋を始めるが、それもうまくはいかない。そんな彼のもとにある日、とあるオファーが舞い込んだ。ニコスはウェディングドレス作りという、人生初の挑戦を開始する。

出演/ディミトリス・イメロス、タミラ・クリエヴァ、タナシス・パパゲオルギウ

監督/ソニア・リザ・ケンターマン

公開日/9月3日

『モンタナの目撃者』

アンジェリーナ・ジョリー主演のサバイバルサスペンス映画。過去に悲惨な事件を目撃し、トラウマを抱える森林消防隊員・ハンナ。彼女は、父が殺される現場に居合わせてしまったことで、双子の暗殺者から追われる少年コナーを保護する。追跡をかわし、コナーの命を守るために奔走するハンナだが、やがて大規模な山火事が発生し、2人に襲いかかる。

出演/アンジェリーナ・ジョリー、フィン・リトル、ニコラス・ホルト、エイダン・ギレン、ジョン・バーンサル

監督/テイラー・シェリダン

公開日/9月3日

『ミス・マルクス』

古典的名著『資本論』の著者であり、19世紀を代表する哲学者・経済学者であるカール・マルクスの末娘、エリノア・マルクスの半生を描いた作品。1883年、父カールを亡くしたエリノアは、社会主義者の劇作家エドワード・エイヴリングと恋に落ちる。しかし彼女は弱者の権利のために戦う、先駆的な女性活動家としての自分と、不実なエドワードへの報われない愛との間で苦悩を深めていく。

出演/ロモーラ・ガライ、パトリック・ケネディ、ジョン・ゴードン・シンクレア、フェリシティ・モンタギュー

監督/スザンナ・ニッキャレッリ

公開日/9月4日

『映画 おかあさんといっしょ ヘンテコ世界からの脱出!』

NHK Eテレの人気子ども番組『おかあさんといっしょ』の映画化第3弾。座ったまま体操したりクイズに参加できたりするなど、安心して楽しめる参加型ファミリー映画。いつも仲良しのゆういちろうお兄さん、あつこお姉さん、誠お兄さん、杏月お姉さんがケンカをしてしまい、バラバラに。その上、モバイルワープで「ヘンテコ世界」へ飛ばされてしまう。みんなは果たして、無事にヘンテコ世界から戻れるのか。

出演/花田ゆういちろう、小野あつこ、福尾誠、秋元杏月、横山だいすけ

監督/--

公開日/9月10日

『ゴーストダイアリーズ』

怪奇現象が起こるという民宿を訪れた若者たちが遭遇した、不思議な出来事を描くファンタジー作品。素直で純粋な心の持ち主であるフリーライターの雅は特ダネを求めて、霊と交信できるという超常能力を持つ友人の慎一とともにとある民宿を訪ねる。すると2人の前に、生前に未練を残し成仏できずにいる幽霊・カズキが現れる。彼らはなんとか霊の手助けをしようとするのだが……。

出演/北村諒、日向野祥、柿本光太郎、倉田てつを、伍藤奏

監督/曽根剛

公開日/9月10日

『鹿の王 ユナと約束の旅』

2015年本屋大賞を受賞した上橋菜緒子のファンタジー小説『鹿の王』を劇場アニメ映画化。かつて最強の戦士団として恐れられていた「独角」の頭・ヴァンは東乎瑠帝国との戦いに敗れ、囚われの身となっていた。ある日、山犬の襲撃に乗じて脱獄を果たし、自身と同じ境遇の少女ユナと出会うことで徐々に生きる目的を取り戻していく。一方、帝国では謎の病・黒狼熱が蔓延し始めていた。

出演/堤真一、竹内涼真、杏、木村日翠、安原義人

監督/安藤雅司、宮地昌幸

公開日/9月10日

『スーパー戦闘 純烈ジャー』

スーパー銭湯出身のアイドルとして人気を集める「純烈」の4人が、映画初主演を果たしたアクション作品。歌謡界に君臨する「純烈」には温泉施設を守り、温泉の平和を乱す悪と戦うヒーロー「純烈ジャー」としての影の活動があった。ある時、全国の温泉で「連続イケメン温泉失踪事件」が発生する。警察の捜査が期待できない中、温泉に迫る危機を察した彼らは独自に行動を開始する。

出演/後上翔太、白川裕二郎、小田井涼平、酒井一圭、小林綾子

監督/佛田洋

公開日/9月10日

『先生、私の隣に座っていただけませんか?』

「TSUTAYA CREATORS' PROGRAM FILM 2018」の準グランプリ受賞作を映画化。夫婦で漫画家をしている俊夫と佐和子。ある時、佐和子は不倫をテーマにした新作漫画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』を描き始める。実際に佐和子の担当編集者と不倫をしている俊夫は、自分たちとよく似た夫婦が登場するその作品を盗み見て「自身の不倫がバレているのでは」という不安にかられる。

出演/黒木華、柄本佑、金子大地、奈緒、風吹ジュン

監督/堀江貴大

公開日/9月10日

『達人 THE MASTER』

お笑い芸人のアキラ100%こと大橋彰が初主演を務めるコメディ映画。両親を事故で亡くしたことで心を閉ざし、静かに暮らす資産家の娘・静子。ある日彼女は自らの過失で見知らぬ男にけがをさせてしまい、彼はそのことがきっかけで記憶を失ってしまう。彼の「俺は何かの達人だった気がする……」という言葉をヒントに記憶回復のための訓練が開始される。そして男の記憶が甦ったとき、衝撃の事実が明らかとなる。

出演/大橋彰(アキラ100%)、安倍萌生、宮本真希、榊英雄、井浦新

監督/横尾初喜

公開日/9月10日

『浜の朝日の嘘つきどもと』

実在する映画館を舞台に、映画館存続のために奔走する人々の姿を描くヒューマンドラマ。福島中央テレビ開局50周年記念作品として、2020年10月30日に放送された同名のテレビドラマの前日談として映画化された。閉館が決まった福島県南相馬市にある映画館「朝日座」の館主・森田の元に、東京から女性が訪ねてくる。茂木莉子と名乗るその女は、「朝日座」を立て直したいと熱く語る。

出演/高畑充希、柳家喬太郎、大久保佳代子、光石研、吉行和子

監督/タナダユキ

公開日/9月10日

『未成仏百物語~AKB48 異界への灯火寺~』

AKB48から選抜されたメンバー込山榛香、倉野尾成美、小栗有以、武藤十夢、坂口渚沙、鈴木優香、行天優莉奈、大盛真歩の8名が、世の中にあふれる不可思議な出来事や謎の現象、心霊などに立ち向かう異色の怪談エンターテインメント作品。8名が語り合う怪談やドラマで綴られる心霊現象、怪奇スポットを訪ねるドキュメント、事故物件の権威・大島てるとの現地での対談など、多彩な切り口で描き出す。

出演/糸曽賢志(総監督)、山田雅史、鳥居康剛、大森研一

監督/込山榛香、倉野尾成美、小栗有以、武藤十夢、坂口渚沙

公開日/9月10日

『ムーンライト・シャドウ』

吉本ばななのベストセラー『キッチン』収録の短編小説を映画化。さつきと等は恋人同士。等の弟の柊、その恋人のゆみこと共に親交を深めていくが、ある時、等とゆみこが交通事故で亡くなってしまう。残酷な現実に打ちひしがれるさつきと柊だったが、偶然出会った女性・麗の導きにより生きる希望を見出す。やがてさつきは、満月の終わりに死者に会えるかもしれないという不思議な「月影現象」に心惹かれていく。

出演/小松菜奈、宮沢氷魚、佐藤緋美、中原ナナ、吉倉あおい

監督/エドモンド・ヨウ

公開日/9月10日

『スパイラル:ソウ オールリセット』

世界的な人気を誇るホラー映画「ソウ」シリーズの第9作。前作までの猟奇殺人鬼・ジグソウを主軸とした世界観がリセットされ、ジグソウをもしのぐ新たな殺人鬼が登場する。地下鉄で仕掛けられた陰惨な殺人を皮切りに、警察官を標的にしたゲームが開始された。捜査にあたる担当刑事のジークはやがて自身が、凄絶さを増していく不気味なゲームの中心に置かれていることに気付く。

出演/クリス・ロック、サミュエル・L・ジャクソン、マックス・ミンゲラ、マリソル・ニコルズ、ゾーイー・パーマー

監督/ダーレン・リン・バウズマン

公開日/9月10日

『ブライズ・スピリット~夫をシェアしたくはありません!』

1941年に発表されたノエル・カワード作の名戯曲『陽気な幽霊』原案の映画化作品。売れっ子作家のチャールズは、深刻なスランプに陥っていた。事態打開のため彼は霊媒師に依頼し、7年前に事故死した最初の妻・エルヴィラを呼び出す。実は彼の小説はすべて、彼女のアイディアがベースになっていたのだ。甦った彼女は愛する夫に新しい妻がいることに傷付きつつも、求められるままに共同制作を始めるのだが……。

出演/ダン・スティーヴンス、アイラ・フィッシャー、ジュディ・デンチ、レスリー・マン、ジュリアン・リンド=タット

監督/エドワード・ホール

公開日/9月10日

『偽神-GISHIN- The Second God』

2001年4月2日生まれの俊英・小川深彩の劇場デビュー作となるサスペンス・ホラー。神だけを信じる正人は、妻・幸や息子の海斗と共に穏やかな日々を送っていた。だが、海斗の8歳の誕生日に不気味な彫刻が出現し、愛するものの心臓を捧げるよう迫られる。「神と愛の選択」の中で追い詰められていく正人だが、彼には幸に隠している、ある暗い過去があった。2020年・第14回田辺・弁慶映画祭にてキネマイスター賞を受賞。

出演/多和田真騎、北川彩子、神崎英敏、北本桐宇、山本舞子

監督/小川深彩

公開日/9月11日

『ミッドナイト・トラベラー』

安全な場所を求めて、アフガニスタンからヨーロッパを目指す難民家族を描いた、世界各国で映画賞を受賞したドキュメンタリー。2015年、アフガニスタンの平和をテーマにした自作がタリバンの怒りを買い、死刑宣告を受けた映像作家ハッサン・ファジリ。彼は妻と2人の娘たちと共に、ヨーロッパへと脱出を決意する。かくして3台のスマートフォンを携えた、5,600kmにも及ぶ決死の逃避行が始まった。

出演/ナルギス・ファジリ、ザフラ・ファジリ、ハッサン・ファジリ、ファティマ・フサイニ

監督/ハッサン・ファジリ

公開日/9月11日

9月1日~15日公開の劇場映画作品の注目作

いかがでしたでしょうか。全体的には「ハウリッド発の超大作」、あるいは「人気シリーズの待望の最新作」というよりも、「低予算ながらも個性的な意欲作」、「小粒だけど魅力あふれる佳作」といった趣の作品が多いような印象です。

邦画では『親鳥よ、静かに泣け』『くじらびと』『その日、カレーライスができるまで』『先生、私の隣に座っていただけませんか?』『浜の朝日の嘘つきどもと』『達人 THE MASTER』『偽神-GISHIN- The Second God』 などが、外国映画では『テーラー 人生の仕立て屋』『アナザーラウンド』『ミス・マルクス』『ブライズ・スピリット~夫をシェアしたくはありません!』『ミッドナイト・トラベラー』 などがそれに当たるでしょうか。

中でも『浜の朝日の嘘つきどもと』は、閉館が決まった地方の映画館の存続に奮闘する人々を描いた作品で、現在の映画を取り巻く厳しい環境をテーマとしています。

また、『ミッドナイト・トラベラー』は昨今、不穏な情勢が伝えられるアフガニスタンを舞台にした、まさに「いま起っていること」と直結した、リアルなドキュメンタリー作品です。

そのほかの作品では、人気のショッキングなホラー映画シリーズ「ソウ」のリセット作である『スパイラル:ソウ オールリセット』も注目作となっています。

上に挙げた作品は上映館数も少なく、上映期間も短いことが多いので、鑑賞にあっては注意が必要です。本記事を読んで興味を持たれたら、さっそくスケジュール表にチェックを入れてみてはいかがでしょうか。