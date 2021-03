人気のアメリカン・コミック「マーベル・コミック」の諸作品を、同一の世界観のもとで描く映画作品群「マーベル・シネマティック・ユニバース(Marvel Cinematic Universe=MCU)」。スーパーヒーローたちが集合する「アベンジャーズ」をはじめ各作品が世界的なヒットを記録しており、日本でも大人気となっている。

今や、あの「スター・ウォーズ」シリーズを凌ぐ規模に成長した同シリーズだが、数ある作品の中で最も人気があるのはいったいどの作品だろうか。今回はマイナビニュース男女会員511人にアンケートを実施し、「最も好きなアベンジャーズシリーズ」とその理由聞いてみた。

※本稿における「アベンジャーズシリーズ」とはマーベル・ヒーローズが出演する作品を指します

Q.アベンジャーズシリーズはご存じですか?

「はい」(64.8%)

「いいえ」(35.2%)

調査の結果、マイナビニュース会員でアベンジャーズシリーズを知っている人は64.8%と、およそ3人に2人は同シリーズを認知していることがわかった。

そして、アベンジャーズシリーズを知っているマイナビニュース会員に厳選してもらった「最も好きなアベンジャーズシリーズ」のランキングは以下の通り。

最も好きなアベンジャーズシリーズランキング結果

1位「アイアンマン」(2008年公開/32.6%)

2位「アベンジャーズ」(2012年公開/10.3%)

3位「スパイダーマン・ホームカミング」(2017年公開/10.0%)

4位「スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム」(2019年/8.5%)

5位「アベンジャーズ/エンドゲーム」(2019年公開/7.3%)

6位「インクレディブル・ハルク」(2008年公開/6.9%)

7位「マイティ・ソー」(2011年公開/3.0%)

8位「アイアンマン2」(2010年公開/2.1%)

8位「ブラックパンサー」(2018年公開/2.1%)

8位「アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー」(2018年公開/2.1%)

8位「キャプテン・マーベル」(2019年公開/2.1%)

1位「アイアンマン」を選んだ理由

・「やはり一番最初の作品が、シンプルでインパクトがあって記憶に残る。最近の作品はキャラクターの寄せ集め感がハンパなく、第一作のスピンオフにしか見えない」(58歳男性/その他/その他・専業主婦等)

・「生身の人間がヒーローになるのが独特で、かっこいい」(38歳男性/その他/その他・専業主婦等)

・「アイアンマンが生まれた作品で、最初のカッコ悪いアイアンマンが見れるから」(32歳男性/クレジット・信販/IT関連技術職)

・「鎧を作ったりする工程は少しアナログで、それでいてヒーロー性も楽しめるストーリーだったので。武器を自分で作れてしまうっていう設定に驚かされました」(46歳女性/半導体・電子・電気機器/事務・企画・経営関連)

・「メカ系が好きなので、強化スーツをかっこいいと思ったからです。アクションも派手ですし、人間味のある主人公の造形も好きです」(48歳男性/その他/その他・専業主婦等)

・「原点にして、シリーズの始まりであるから面白いと思う。唯一リアルタイムで見た作品だから思い入れもある。このあとアベンジャーズ・シリーズになるとは思ってもいなかった作品。ほかのものはややこしすぎる」(39歳男性/その他/その他・専業主婦等)

・「アメコミの実写がとても素晴らしく描かれており、ストーリーを含めて、はっきり言って感動しました」(57歳男性/海運・鉄道・空輸・陸運/IT関連技術職)



2位「アベンジャーズ」を選んだ理由

・「最初に観賞した時、その世界観に感激した」(48歳男性/総合商社/事務・企画・経営関連)

・「スーパーヒーロー総出演だったから、観ていてワクワク感が止まらなかった」(58歳男性/ソフトウェア・情報処理/IT関連技術職)

・「一番最初に見た時はCG映像の迫力が凄く、感動しました。アクションであそこまでCGが表現できるとは素晴らしい、と感じました」(52歳男性/その他/その他・専業主婦等)

・「もともとアメコミはずっと昔から好きで見ており、いろいろなヒーローが出てくるアベンジャーズは好きなので。シリーズ物は、大体は見ていますね」(48歳男性/建設・土木/建築・土木関連技術職)

・「(1)アメコミ感がかっこいい。(2)それぞれのキャラクターが個性的で魅力的。(3)笑いあり涙ありの人間ドラマがいい。(4)独特の世界観があり、ハラハラドキドキできる」(51歳男性/食品/営業関連)

3位「スパイダーマン・ホームカミング」を選んだ理由

・「リアルなアクション映像がいい」(49歳男性/非鉄金属/その他技術職)

・「ただのアクションだけでなく、笑いと人情味があふれていて好きになりました」(58歳女性/官公庁/事務・企画・経営関連)

・「主人公が精神的に追い詰められて行く過程がリアル」(57歳男性/医療・福祉・介護サービス/専門サービス関連)

・「いつも強い主人公のシリーズだったのに、弱い所から始まり成長と青春が進んでいて、いつもとは違う視点で見れたから」(39歳男性/その他/その他・専業主婦等)

・「スパイダーマン作品は一応、全作品見ているはずなんですが、どのスパイダーマンも演者のイケメン度合いがイマイチで、『もっとイケメンならいいのに』とか、『他にいなかったのかしら?』とか思いながら、ついついストーリーとは別の視点からも見てしまっているので」(52歳女性/その他/その他・専業主婦等)



4位「スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム」を選んだ理由

・「キャラクターのデザインがかっこいい!」(34歳男性/その他/その他・専業主婦等)

・「スパイダーマンの苦悩がよく出ている」(60歳男性/化粧品・医薬品/営業関連)

・「やっぱり日本人に親しまれているのでスパイダーマン」(45歳男性/海運・鉄道・空輸・陸運/技能工・運輸・設備関連)

・「手の平から糸を出して移動するのは、立体機動装置みたいで楽しそう」(53歳男性/その他/その他・専業主婦等)



5位「アベンジャーズ/エンドゲーム」を選んだ理由

・「アベンジャーズが勢揃いでスケールが大きく、楽しめた作品でした」(53歳男性/輸送用機器/営業関連)

・「アベンジャーズの集大成の映画だから。最後にいろんなヒーローが総出演するところも面白かった」(58歳男性/医療・福祉・介護サービス/専門サービス関連)

・「エンドゲームが素晴らしかったのは、これまで培ってきたキャラクターの豊かさを活かして、それぞれのドラマ部分にたっぷりと時間を割いてくれたことです。クライマックスは当然盛り上がりますが、ゆったりとした時間を使う前半の空気感がとても面白いと思います。圧倒的な存在感を出した作品群と同じ時代を過ごせたことに、とても満足感が味わえて誇りに思います。物足りなさを感じる部分もありますが、全体的には満足いく作品に仕上がっていると感じました」(53歳男性/その他/技能工・運輸・設備関連)



6位「インクレディブル・ハルク」を選んだ理由

・「ハルクにはドラマがある。他のは何もない」(61歳男性/建設・土木/技能工・運輸・設備関連)

・「初期の作品で、印象的だから」(40歳女性/サービス/専門職関連)

・「大変おもしろかったので。続編を楽しみにしていたのですが……残念ながら制作されず」(71歳男性/その他/その他・専業主婦等)



7位「マイティ・ソー」を選んだ理由

・「俳優が好きだから」(31歳女性/専門店/販売・サービス関連)

・「ソーがカッコ良い」(39歳女性/医療・福祉・介護サービス/専門サービス関連)

・「素直に面白かったから」(59歳男性/その他/専門サービス関連)



8位「アイアンマン2」を選んだ理由

・「アイアンの完成された作品」(71歳男性/その他/その他・専業主婦等)



8位「ブラックパンサー」を選んだ理由

・「エポックメイキングな作品」(55歳男性/その他/その他・専業主婦等)



8位「アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー」を選んだ理由

・「アベンジャーズはいつも映画館に見に行っていてエンドゲームも好きなのですが、インフィニティ・ウォーの方が全体的にワクワクして面白かったので」(49歳男性/その他/その他・専業主婦等)

8位「キャプテン・マーベル」を選んだ理由

・「アクションシーンが面白かった」(60歳男性/官公庁/公共サービス関連)



最も好きなアベンジャーズシリーズまとめ

最も好きなアベンジャーズシリーズを聞いたところ、1位には2位以下を大きく引き離し「アイアンマン」(32.6%)が輝いた。以下、2位「アベンジャーズ」(10.3%)、3位「スパイダーマン・ホームカミング」(10.0%)、4位「スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム」(8.5%)、5位「アベンジャーズ/エンドゲーム」(7.3%)となった。

「アイアンマン」は、2位にトリプルスコアの大差をつけてのダントツ人気。同作を選んだ理由としては

「マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)の第1作であり、のちにアベンジャーズシリーズへと発展する重要作であること

主人公トニー・スタークを演じるロバート・ダウニー・Jrの名演

アイアンマン誕生へと至る、スリリングなストーリー

アイアンマンの造形とSFXの素晴らしさ

などが寄せられている。特に試行錯誤を繰り返しながら完成するパワードスーツの、ギミックに満ちた開発過程を「萌えポイント」として挙げる人が目立った。

2位「アベンジャーズ」は、MCUとしては第6作に当たり、シリーズの「フェイズ1(第1シーズン)」の集大成となっている。前述のアイアンマンをはじめ、キャプテン・アメリカ、ハルク、ソーなどヒーローキャラクター総出演の同作によって初めてアベンジャーズシリーズの世界観を意識したという人は多いようだ。

3位「スパイダーマン・ホームカミング」と4位「スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム」は、ともにスパイダーマンの関連作。スパイダーマンは日本でも古くから知られている人気のキャラであり、アベンジャーズシリーズ以前にも5作の実写映画が製作されている。この両作はMCUに属する作品として新たにリブートされており、以前の作品にはなかった主人公ピーター・パーカーと、アイアンマン=トニー・スタークとの交流なども描かれている。高校生でもある主人公の成長物語として捉える人も多く、そこが好感されているようだ。

5位「アベンジャーズ/エンドゲーム」は、「アベンジャーズ」実写映画シリーズ第4作でMCUとしては第22作品目。比較的最近の作品であり、記憶に新しい人も多いだろう。評価に関しては「アベンジャーズの集大成」「スケールが大きい」「ヒーローが総出演」などの声が寄せられている。

MCUのアベンジャーズシリーズは、今後も続々と作品の製作・公開が予定されている。2021年も、「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」「ブラック・ウィドウ」「ロキ」「Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings」「Eternals」「Spider-Man: No Way Home」など注目作が目白押しの状態だ。スーパーヒーローたちの活躍から目が離せない、今回はそんな期待感がますます高まる調査結果となった。

調査時期: 2021年2月13日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計511人(男性: 388人、女性: 123人)

調査方法: インターネットログイン式アンケート