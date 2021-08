「見受けられる」とは、ビジネスシーンやレポート作成時にしばしば使われる表現のひとつです。意味は何となく想像はできても、成り立ちや他の表現との違いなどは知らない人も多いでしょう。

この記事では、「見受けられる」の意味や成り立ち、正しい使い方について解説。また、類語や英語表現も紹介するので押さえておきましょう。

「見受けられる」は「見受け」と「られる」の組み合わせでできている言葉です。「見受けられる」には「目にとまる」「見かける」「見て取る」「見て判断する」などの意味があります。

「見受ける」に助動詞「られる」が付いた「見受けられる」の意味は「見られる」「考えられる」「認識される」などです。

「見受けられる」に含まれている「見受け」とは、「見受ける」の未然形です。「られる」は助動詞で、受け身・可能・自発・軽い尊敬の意などを表します。

「見受けられる」の尊敬語は「お見受けされる」です。尊敬の意味を表す「お」と尊敬の助動詞「される」を「見受け」と組み合わせています。

「見受けられる」の謙譲語は「お見受けする」です。謙譲語で使われる「お~する」と「見受け」を組み合わせた表現です。

「見受けられる」の尊敬語と謙譲語の表現は似ていますので、間違わないように気を付けましょう。

「見て取れる」には、「そのものの状態や性質から判断できる」「読み取れる」などの意味があります。「見受けられる」が持つ意味と似ている、類語のひとつです。

「見られる」は「見る」の未然形に助動詞「られる」が付いています。「見る」は「見受ける」に比べると幅広い意味を持ち、「視覚に入れる」「観察して判断する」「読んで知る」「経験する」など、さまざまな意味で使われる言葉です。

「見受けられる」はあらたまったシーンでも使える表現であり、ビジネスシーンでもよく使われます。ここでは、「見受けられる」のシーンごとの使用例を見ていきましょう。

このように、「見受けられる」はビジネスでもよく使われる表現です。

上記のように「見受けられる」は、論文やレポートにおいてデータや統計などから判断する場合にもよく用いられます。

「見受けられる」には同じような状況で使われる類語表現がいくつかあります。ここでは、「見受けられる」の代表的な類語を見ていきましょう。

「予測」の意味は、「できごとの成り行きや結果を、前もって推し測ることや、その内容」などです。「考えられる」という意味で「見受けられる」を使う場合、「予測される」に言い換えられます。

「認識」には「物ごとを知って、本質や意義などを理解すること」「本質や意義などを理解する心の働き」などの意味があります。「理解することができる」という意味で「見受けられる」を用いる場合、「認識される」に言い換えられます。

「判断」とは、「物ごとの善悪や真偽を見極めて、自分の考えを定める」「吉凶を見分ける」などの意味がある言葉です。「見受けられる」を「考えられる」「認識される」などの意味で使う場合に、「判断される」と言い換えられます。

「拝察」とは、「推察」の謙譲語で、「推察」の意味は「他人の事情や心の中を思いやることや推し測ること」という意味があります。「見受けられる」を「考えられる」という意味で使う場合の類語です。

「推測する」は「ある事柄を元に推量する」という意味があります。「考えられる」の意味で「見受けられる」を使う場合は、「推測する」に置き換え可能です。

ビジネスなどで英語を使う機会があるなら、「見受けられる」の英語表現も覚えておくと便利です。「見受けられる」の代表的な英語表現を見ていきましょう。

・She is seen to have an excellent work ethic.(彼女は仕事熱心であるように見受けられる)