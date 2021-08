「注意を払う(ちゅういをはらう)」はビジネスシーンでもよく使われる言葉です。しかし、実は意味や適切な使い方をわからないまま、何となく使ってはいる人も多いでしょう。

この記事では、「注意を払う」の意味や使い方を解説。また、熟語の使い方や類語・英語表現なども紹介します。

「注意を払う」という言葉には、「人や物ごとなどについて、動向や詳細を強く念頭に置いて意識すること」「念入りに調べること」などの意味があります。「興味を持つ」という意味で使われることもあれば、「警戒して気を張る」という意味で使われることもあるなど、幅広く使われる表現です。

「注意を払う」といういい回しで使われている「払う」には、下記のような意味があります。

「注意を払う」での用途以外にもたくさんの意味がある言葉である点を押さえておきましょう。

「注意を払う」は敬語表現ではありません。ビジネスなどで使用する場合、敬語表現に言い換えましょう。謙譲語として使う場合、下記のいい回しがよく使われます。

とくに目上の人に謝罪する場合には、敬語表現として適切なのかに気を付けましょう。

「注意を払う」は他の言葉と組み合わせてよく使われる表現です。そこで、「注意を払う」の具体的な使用例をみていきましょう。

「注意を払う」は今後の自分の行動を決意表明する場合によく使われる表現です。下記の例文のように謝罪の言葉とともに用いられることも多いことを覚えておきましょう。

「万全」は「手落ちがなく完全であることやその様子」という意味です。「万全の注意を払う」という表現には「できる限り注意もれがないように気を配る」という意味があります。とくに注意したい時に使われる表現なので覚えておきましょう。

「細心」は、「細かい点まで心を配ることやその様子」という意味がある言葉です。気持ちを傾けるとともに、細やかな気配りや注意なども求められる場合に、「細心の注意を払う」という表現が使われます。

「注意を払う」には同じような意味を持つ類語表現がいくつかありますが、意味によって類語表現が異なります。ここでは、「注意を払う」の意味ごとの類語表現をみていきましょう。

「注意を払う」には「気を緩めないように注意をする」という意味があり、類語は下記のような言葉です。

意識を向けて警戒する様子を表す場合には、上記のような表現で言い換えられます。

「注意を払う」が「関心を持つ」「興味を持つ」などの意味で使われる場合、下記のような表現に言い換えられます。

似たような意味を持つ言葉が多く、さまざまな表現に言い換え可能です。

「注意を払う」が相手や物ごとに注目し続ける意味で使われる場合、下記のような類語があります。

将来の危険や災害に備えて気を配り続ける意味として「注意を払う」を使う場合に、上記のような言葉で言い換えられます。

仕事や日常会話で英語を使う機会があるなら、「注意を払う」の英語表現も覚えておくと便利です。ここでは、「注意を払う」の英語表現としてよく使ういい回しを紹介します。

「attention」には「注意」「注目」などの意味があります。「pay attention」で、「注意を払う」の英語表現としてよく使われる表現です。

・You must pay more attention to what she says.(君は彼女のいうことにもっと注意を払わなければならない)

・He should pay more attention to his health.(彼はもっと健康に注意を払うべきだ)