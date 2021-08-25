日本テレビ系特番『第41回全国高等学校クイズ選手権(高校生クイズ)』が、9月10日(21:00～)に放送されることが決まった。

昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で冬の開催となったが、今年は2年ぶりに真夏の開催。予選を勝ち上がった47都道府県の代表校に、特別枠3校を加えた全国50校の猛者たちが「ソウゾウ脳」クイズを巡って熱い戦いを繰り広げる。

また、9月5日には事前番組『高校生クイズ今年はソウゾウ脳だ!直前SP』(13:45～ ※関東ローカル)を放送。新パーソナリティーのかまいたち、伊沢拓司、日向坂46らが見どころを語るほか、日向坂46による応援ソング「何度でも何度でも」が地上波初披露される。

全国大会出場校は、以下の通り。

北海道代表 市立札幌開成中等教育学校

青森県代表 青森県立青森高等学校

岩手県代表 岩手県立盛岡第一高等学校

宮城県代表 宮城県仙台二華高等学校

秋田県代表 秋田県立秋田高等学校

山形県代表 山形県立東桜学館高等学校

福島県代表 福島県立会津学鳳高等学校

茨城県代表 茨城県立水戸第一高等学校

栃木県代表 栃木県立宇都宮高等学校

群馬県代表 群馬県立太田高等学校

埼玉県代表 私立栄東高等学校

千葉県代表 私立木更津総合高等学校

東京都代表 私立武蔵高等学校

神奈川県代表 神奈川県立湘南高等学校

新潟県代表 新潟県立新潟高等学校

富山県代表 富山県立高岡高等学校

石川県代表 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校

福井県代表 福井県立藤島高等学校

山梨県代表 山梨県立甲府南高等学校

長野県代表 長野県長野高等学校

岐阜県代表 岐阜県立大垣北高等学校

静岡県代表 静岡県立磐田南高等学校

愛知県代表 私立東海高等学校

三重県代表 三重県立四日市高等学校

滋賀県代表 滋賀県立膳所高等学校

京都府代表 京都府立洛北高等学校

大阪府代表 大阪府立生野高等学校

兵庫県代表 私立灘高等学校

奈良県代表 私立西大和学園高等学校

和歌山県代表 和歌山県立向陽高等学校

鳥取県代表 私立鳥取城北高等学校

島根県代表 松江工業高等専門学校

岡山県代表 岡山県立倉敷天城高等学校

広島県代表 広島大学附属高等学校

山口県代表 山口県立防府高等学校

徳島県代表 徳島県立富岡東高等学校

香川県代表 香川県立丸亀高等学校

愛媛県代表 新居浜工業高等専門学校

高知県代表 私立土佐高等学校

福岡県代表 私立久留米大学附設高等学校

佐賀県代表 佐賀県立佐賀西高等学校

長崎県代表 長崎県立佐世保北高等学校

熊本県代表 熊本県立済々黌高等学校

大分県代表 大分県立大分上野丘高等学校

宮崎県代表 宮崎県立宮崎大宮高等学校

鹿児島県代表 私立ラ・サール高等学校

沖縄県代表 沖縄県立向陽高等学校

特別枠(熊本県) 熊本県立済々黌高等学校

特別枠(山梨県) 私立山梨英和高等学校

特別枠(埼玉県) 私立栄東高等学校